En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Amnistía en Venezuela
Corte Constitucional
Emergencia económica
Vuelos a Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Revelan detalles del caso contra Zulma Guzmán: amenazas generan temor; "lo vamos a matar"

Revelan detalles del caso contra Zulma Guzmán: amenazas generan temor; "lo vamos a matar"

Fiscalía General de la Nación podría demostrar que el crimen estuvo precedido por amenazas directas contra la familia de Juan de Bedout.

Publicidad

Publicidad

Publicidad