El polémico correo de Epstein que menciona supuesta ETS de Bill Gates: esto dijo el magnate

A finales de enero de 2026, autoridades de Estados Unidos hicieron pública una nueva tanda de documentos relacionados con investigaciones pasadas sobre Jeffrey Epstein, el financista acusado de liderar una red de tráfico sexual de menores, quien murió en 2019 en una cárcel federal antes de enfrentar juicio.
Los archivos, analizados por medios internacionales como AFP, Business Insider y Associated Press, incluyen correos electrónicos, borradores, agendas, listas internas del FBI y notas personales. En ellos aparecen mencionadas numerosas figuras públicas de alto perfil, entre políticos, empresarios y miembros de la realeza.
Sin embargo, ninguna de las personas mencionadas en estos documentos está siendo investigada actualmente por este caso, y muchos de los textos contienen información no verificada, reportes anónimos o afirmaciones sin respaldo probatorio.
Epstein mantenía registros detallados, redactaba correos que en muchos casos no enviaba, y recopilaba información, real o supuesta, sobre personas influyentes. De acuerdo con exinvestigadores y periodistas que han seguido el caso durante años, este tipo de documentación podía servirle como mecanismo de autoprotección, influencia o presión.
En ese contexto aparecen nombres como Donald Trump, Richard Branson, Elon Musk, el expríncipe Andrés y Bill Gates. En varios casos, el mismo Departamento de Justicia ha advertido que algunas acusaciones contenidas en estos archivos son falsas, sensacionalistas o carentes de fundamento.
En el caso de Bill Gates, los archivos incluyen un borrador de correo electrónico atribuido a Jeffrey Epstein, fechado en 2013. En ese texto, Epstein afirma, sin aportar pruebas, que el cofundador de Microsoft habría mantenido relaciones extramatrimoniales durante viajes al extranjero, incluyendo Rusia.
El punto más delicado del mensaje es la afirmación de que Gates habría contraído una enfermedad de transmisión sexual durante esos encuentros y que, posteriormente, habría solicitado antibióticos para que su entonces esposa, Melinda French Gates, los tomara sin conocer el motivo real.
Este texto ha sido citado por varios medios internacionales, pero todos coinciden en que se trata de un borrador escrito por Epstein, no de un correo enviado, no de un intercambio confirmado y no de un documento validado por terceros.
Jeffrey Epstein wrote in 2013 that Bill Gates contracted an STD after having sex with “Russian girls,” and asked for antibiotics to slip to his then-wife Melinda. pic.twitter.com/mCBDzPOcEI— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 30, 2026
Ante la publicación de estos archivos, la Fundación Bill y Melinda Gates emitió un comunicado calificando las acusaciones como: “Absolutamente absurdas, de un conocido mentiroso”.
El entorno de Gates ha reiterado que el contenido del borrador es falso y que no refleja hechos reales. Gates, por su parte, reconoció públicamente que fue un error haberse reunido con Epstein en el pasado, encuentros que, según ha explicado, estuvieron relacionados con temas filantrópicos.
Sin embargo, ha sido enfático en que no mantuvo una relación cercana ni participó en conductas ilegales, y ha lamentado profundamente cualquier vínculo con Epstein.
Además, la publicación de estas alegaciones también ha reavivado especulaciones sobre el divorcio de Bill y Melinda Gates, anunciado en 2021 tras 27 años de matrimonio.
No obstante, no existe ninguna declaración pública de Melinda French Gates que vincule el fin del matrimonio con una enfermedad o con los señalamientos contenidos en los archivos de Epstein.
El caso Epstein sigue siendo uno de los escándalos más sensibles de las últimas décadas debido a la magnitud de los delitos denunciados y al poder de las personas que pasaron por su entorno.
Sin embargo, expertos legales y periodistas de investigación concluyen que aparecer mencionado en los archivos de Epstein no equivale a culpabilidad, y cada documento debe analizarse con extremo cuidado, diferenciando entre hechos comprobados y afirmaciones no verificadas.