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Blu Radio  / Sociedad  / Chef que trabajó en 'El Bronx' reveló lo que pagaban por platos de carne humana

Chef que trabajó en 'El Bronx' reveló lo que pagaban por platos de carne humana

Empezó como cocinero en varios restaurantes de Estados Unidos y terminó siendo especialista para capos de los 'sayayines' en el Bronx.

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