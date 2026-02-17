La aterradora carta que encontraron en el Bronx, Bogotá: "Sáquenme con vida de aquí"

Luego de meses de inteligencia, en 2016 las autoridades dieron un golpe contra el crimen en Bogotá que quedó para la historia: el megaoperativo en el Bronx, en el corazón de la capital. Un sector que por años operó como el mayor centro de microtráfico y diversos actos ilícitos en la zona con casos confirmados de tortura, violación, entre otros.

Allí existió ‘Pepe’, un cocodrilo que fue la mascota de la zona en donde, supuestamente, le echaban personas vivas para que se alimentara, en especial aquellos que no pagan la ‘vacuna’ (cuota) de los líderes de las bandas que operaban en la zona.

Bronx de Bogotá Foto: AFP

Un especial de Los Informantes, de Caracol Televisión, entró a las entrañas de las historias y, allí, descubrieron una carta aterradora de un hombre que pidió a gritos que lo ayudaran a salvarse, algo que, probablemente, no terminó sucediendo.

“Por favor sáquenme con vida de aquí. Me quieren hacer daño a mí y a mi mujer (…) Ojo, tendido en el piso. Hay personas delicadas arriba y piensan que yo soy sapo”, fueron las palabras que se encontraron en la carta, incluso, con sospechas de que podría ser un de menor de edad que habría estado secuestrado por las bandas de la zona.



La aterradora carta que encontraron en el Bronx // Foto: Los Informantes

Y es que por toda esta zona operaron bandas muy fuertes que, prácticamente, controlaban el crimen organizado en toda la ciudad en este momento y quienes incumplían llegaban a este sector para “pagar” lo que “quedaba pendiente”. Una de las personas que se infiltró en la zona, contó en Los Informante aseguró que “eran más respetados que el presidente” y se hacía todo lo que ellos decían.

Los mayores afectados en la zona eran menores de edad que fueron objeto de abusos, tortura y demás. Si bien operaba principalmente el microtráfico, se usó para el control organizado en donde se daba espacio a la prostitución, asesinatos y demás, incluso, algunos de los implicados, según autoridades, fueron las barras bravas que tenían como tarea llevar a las personas para cumplirle a los líderes y cada uno con espacios personalizados.