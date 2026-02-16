En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / La oscura historia del chef del Bronx que cocinaba humanos: "Lo va a probar y se lo va a comer"

La oscura historia del chef del Bronx que cocinaba humanos: "Lo va a probar y se lo va a comer"

En Los Informantes, un hombre vivió tres años en lo más profundo del Bronx y confirmó algunas de las historias más crueles de ese "infierno".

