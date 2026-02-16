Se cayó X este lunes 16 de febrero: usuarios reportan múltiples problemas con la aplicación

La red social X volvió a presentar problemas este lunes 16 de febrero de 2026. Sobre las 8:30 de la mañana, usuarios en Colombia y otros países comenzaron a reportar fallas en la carga del contenido y dificultades para publicar nuevos mensajes.

La plataforma, antes conocida como Twitter y propiedad de Elon Musk, mostró intermitencias tanto en su versión móvil como en la web. Al intentar actualizar el inicio, aparecía el mensaje: “los posts no se están cargando en este momento”, sin que la opción de reintentar solucionara el problema de inmediato.

Problemas con X (Twitter) reportados en las últimas horas

De acuerdo con los datos de Downdetector, el pico de reportes en Colombia se registró minutos después de las 8:30 a. m. Los informes aumentaron rápidamente, reflejando una caída que afectó a miles de usuarios de manera simultánea.

Entre los principales inconvenientes señalados se encuentran:



54 %: conexión con el servidor.

35 %: fallas en el feed o línea de tiempo.

11 %: errores en la aplicación.

Reporte de Downdetector sobre X Downdetector

Entre las ciudades que principalmente destacan por las afectaciones en Colombia se encuentran Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena, siendo la capital el principal lugar afectado por la caída de X.

Además, la falla no solo impactó la red social principal. También se detectaron problemas en Grok, el chatbot de inteligencia artificial desarrollado por xAI, que dejó de funcionar con normalidad en varios territorios.

Mapa de afectaciones por caída de X Downdetector

Se volvió a caer 'X': ¿qué pasó?

Esta sería la tercera caída de la plataforma en lo que va del año, pues el pasado martes 13 de enero la red social presentó fallas por cerca de una hora en varios países —entre ellos, Estados Unidos, España y Francia— por causas que no fueron esclarecidas.

Los usuarios de X comunicaron a la página Downdetector problemas con el servicio, tanto en la aplicación móvil como en su versión web, según los reportes enviados al sitio. Situación similar ocurre este lunes 16 de febrero, pues al intentar recargar la página, X asegura que los 'posts' no se están cargando en el momento y pide que se intente de nuevo, sin mayor éxito.

