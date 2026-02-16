En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Gustavo Petro
Consejo de Estado
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Expresidente Barack Obama dice que los extraterrestres "son reales" pero no los ha visto

Expresidente Barack Obama dice que los extraterrestres "son reales" pero no los ha visto

En una reciente entrevista, el exjefe de Estado se refirió a los reportes sobre objetos no identificados y abrió el debate científico.

Publicidad

Publicidad

Publicidad