Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, lunes 16 de febrero de 2026

El Dorado Mañana continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más populares y consultados en Colombia. A diario, miles de personas verifican el resultado oficial con la expectativa de saber si su número resultó ganador.



Número ganador de Dorado Mañana hoy, lunes 16 de febrero de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este lunes 16 de febrero de 2026, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Úlimos sorteos de Dorado Mañana

Sorteo Fecha Resultado Dorado Mañana 14 febrero 2026 8477 - 3 Dorado Mañana 13 febrero 2026 6824 - 1 Dorado Mañana 12 febrero 2026 7697 - 5 Dorado Mañana 11 febrero 2026 7973 - 9 Dorado Mañana 10 febrero 2026 4492 - 4 Dorado Mañana 9 febrero 2026 1950 - 7 Dorado Mañana 7 febrero 2026 4848 - 7 Dorado Mañana 6 febrero 2026 5554 - 7 Dorado Mañana 5 febrero 2026 6073 - 6 Dorado Mañana 4 febrero 2026 5146 - 3

¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

El plan de premios del Dorado Mañana varía según la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales son los siguientes:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, una novedad que amplía las posibilidades de obtener premios adicionales cuando coincide con el resultado principal. Esta innovación ha despertado mayor interés entre los apostadores, al ofrecer más oportunidades de ganar.



¿A qué hora juega el Dorado Mañana?

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado, y los resultados oficiales se publican después de las 11:00 a. m.

Es importante tener presente que no hay sorteos los domingos ni en días festivos. Por ello, quienes participan deben tener en cuenta este calendario al momento de realizar sus apuestas y consultar los resultados.

¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en los puntos autorizados de Paga Todo. Para efectuar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estas condiciones permite que el proceso de pago se realice de manera ágil, segura y transparente, fortaleciendo la confianza en el Dorado Mañana como uno de los sorteos de chance más reconocidos en Colombia.