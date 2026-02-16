Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, lunes 16 de febrero de 2026

Publicidad
El Dorado Mañana continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más populares y consultados en Colombia. A diario, miles de personas verifican el resultado oficial con la expectativa de saber si su número resultó ganador.
El número ganador del chance Dorado Mañana de este lunes 16 de febrero de 2026, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.
El plan de premios del Dorado Mañana varía según la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales son los siguientes:
Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, una novedad que amplía las posibilidades de obtener premios adicionales cuando coincide con el resultado principal. Esta innovación ha despertado mayor interés entre los apostadores, al ofrecer más oportunidades de ganar.
El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado, y los resultados oficiales se publican después de las 11:00 a. m.
Es importante tener presente que no hay sorteos los domingos ni en días festivos. Por ello, quienes participan deben tener en cuenta este calendario al momento de realizar sus apuestas y consultar los resultados.
Los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en los puntos autorizados de Paga Todo. Para efectuar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:
Cumplir con estas condiciones permite que el proceso de pago se realice de manera ágil, segura y transparente, fortaleciendo la confianza en el Dorado Mañana como uno de los sorteos de chance más reconocidos en Colombia.