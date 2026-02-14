Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, sábado 14 de febrero de 2026

El Dorado Mañana continúa siendo uno de los sorteos de chance más populares y consultados en Colombia. Cada día, miles de jugadores revisan el resultado oficial con la ilusión de confirmar si su número fue el ganador en este tradicional juego, reconocido por su transparencia y amplia participación en todo el país.



Número ganador del Dorado Mañana hoy

El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 14 de febrero de 2026, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Úlimos sorteos de Dorado Mañana

Sorteo Fecha Resultado Dorado Mañana 13 febrero 2026 6824 - 1 Dorado Mañana 12 febrero 2026 7697 - 5 Dorado Mañana 11 febrero 2026 7973 - 9 Dorado Mañana 10 febrero 2026 4492 - 4 Dorado Mañana 9 febrero 2026 1950 - 7 Dorado Mañana 7 febrero 2026 4848 - 7 Dorado Mañana 6 febrero 2026 5554 - 7 Dorado Mañana 5 febrero 2026 6073 - 6 Dorado Mañana 4 febrero 2026 5146 - 3 Dorado Mañana 3 febrero 2026 8537 - 8 Dorado Mañana 2 febrero 2026 9801 - 6

¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

El plan de premios del Dorado Mañana depende de la modalidad de apuesta y del número de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales son los siguientes:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, una innovación que amplía las posibilidades de obtener premios adicionales cuando coincide con el resultado principal. Esta característica ha incrementado el interés de los apostadores al ofrecer más oportunidades de ganar.



¿A qué hora juega el Dorado Mañana?

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado, y los resultados oficiales se publican después de las 11:00 a. m.

Es importante tener en cuenta que no se realizan sorteos los domingos ni en días festivos, por lo que los jugadores deben considerar este calendario al momento de hacer sus apuestas.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en los puntos autorizados de Paga Todo. Para realizar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estas condiciones permite realizar el proceso de pago de forma ágil, segura y transparente, reforzando la confianza en el Dorado Mañana como uno de los sorteos de chance más reconocidos en Colombia.