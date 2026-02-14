Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, sábado 14 de febrero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Dorado Mañana continúa siendo uno de los sorteos de chance más populares y consultados en Colombia. Cada día, miles de jugadores revisan el resultado oficial con la ilusión de confirmar si su número fue el ganador en este tradicional juego, reconocido por su transparencia y amplia participación en todo el país.
El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 14 de febrero de 2026, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.
|Dorado Mañana
|13 febrero 2026
|6824 - 1
|Dorado Mañana
|12 febrero 2026
|7697 - 5
|Dorado Mañana
|11 febrero 2026
|7973 - 9
El plan de premios del Dorado Mañana depende de la modalidad de apuesta y del número de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales son los siguientes:
Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, una innovación que amplía las posibilidades de obtener premios adicionales cuando coincide con el resultado principal. Esta característica ha incrementado el interés de los apostadores al ofrecer más oportunidades de ganar.
El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado, y los resultados oficiales se publican después de las 11:00 a. m.
Es importante tener en cuenta que no se realizan sorteos los domingos ni en días festivos, por lo que los jugadores deben considerar este calendario al momento de hacer sus apuestas.
Los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en los puntos autorizados de Paga Todo. Para realizar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:
Cumplir con estas condiciones permite realizar el proceso de pago de forma ágil, segura y transparente, reforzando la confianza en el Dorado Mañana como uno de los sorteos de chance más reconocidos en Colombia.