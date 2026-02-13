Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, viernes 13 de febrero de 2026

El Dorado Mañana se mantiene como uno de los sorteos de chance más populares y consultados en Colombia. Día tras día, miles de personas esperan el resultado oficial con la expectativa de confirmar si su número fue el afortunado en este tradicional juego.



Número ganador del Dorado Mañana hoy

El número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes 13 de febrero de 2026, es el 6824 - 1 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.

Número ganador: 6824

Dos últimas cifras: 24

Tres últimas cifras: 824

La quinta: 1

Últimos sorteos de Dorado Mañana

Sorteo Fecha Resultado Dorado Mañana 12 febrero 2026 7697 - 5 Dorado Mañana 11 febrero 2026 7973 - 9 Dorado Mañana 10 febrero 2026 4492 - 4 Dorado Mañana 9 febrero 2026 1950 - 7 Dorado Mañana 7 febrero 2026 4848 - 7 Dorado Mañana 6 febrero 2026 5554 - 7 Dorado Mañana 5 febrero 2026 6073 - 6 Dorado Mañana 4 febrero 2026 5146 - 3 Dorado Mañana 3 febrero 2026 8537 - 8 Dorado Mañana 2 febrero 2026 9801 - 6 Dorado Mañana 31 enero 2026 0909 - 9

¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

El plan de premios del Dorado Mañana varía según la modalidad elegida y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales son:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, una innovación que amplía las posibilidades de obtener premios adicionales cuando coincide con otras cifras del resultado oficial. Esta modalidad ha generado mayor expectativa entre los apostadores al ofrecer más oportunidades de ganar.



¿A qué hora juega el Dorado Mañana?

El sorteo se realiza de lunes a sábado, y los resultados oficiales se publican después de las 11:00 a. m.

Es importante tener en cuenta que no hay sorteos los domingos ni en días festivos, por lo que los jugadores deben considerar este calendario antes de realizar su apuesta.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en los puntos autorizados de Paga Todo. Para efectuar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estas condiciones permite que el proceso de pago se realice de forma ágil y segura, garantizando transparencia y confianza para quienes resultan ganadores en este reconocido sorteo de chance en Colombia.