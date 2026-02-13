Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, viernes 13 de febrero de 2026

Publicidad
El Dorado Mañana se mantiene como uno de los sorteos de chance más populares y consultados en Colombia. Día tras día, miles de personas esperan el resultado oficial con la expectativa de confirmar si su número fue el afortunado en este tradicional juego.
El número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes 13 de febrero de 2026, es el 6824 - 1 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.
|Dorado Mañana
|12 febrero 2026
|7697 - 5
|Dorado Mañana
|11 febrero 2026
|7973 - 9
El plan de premios del Dorado Mañana varía según la modalidad elegida y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales son:
Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, una innovación que amplía las posibilidades de obtener premios adicionales cuando coincide con otras cifras del resultado oficial. Esta modalidad ha generado mayor expectativa entre los apostadores al ofrecer más oportunidades de ganar.
El sorteo se realiza de lunes a sábado, y los resultados oficiales se publican después de las 11:00 a. m.
Es importante tener en cuenta que no hay sorteos los domingos ni en días festivos, por lo que los jugadores deben considerar este calendario antes de realizar su apuesta.
Los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en los puntos autorizados de Paga Todo. Para efectuar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:
Cumplir con estas condiciones permite que el proceso de pago se realice de forma ágil y segura, garantizando transparencia y confianza para quienes resultan ganadores en este reconocido sorteo de chance en Colombia.