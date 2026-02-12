Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, jueves 12 de febrero de 2026

Publicidad
El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más populares y consultados en Colombia. Cada día, miles de jugadores revisan el resultado oficial con la ilusión de confirmar si su número fue favorecido en este tradicional juego.
El número ganador del chance Dorado Mañana de este jueves 12 de febrero de 2026, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.
|Dorado Mañana
|11 febrero 2026
|7973 - 9
Los premios del Dorado Mañana dependen de la modalidad elegida y de la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales son:
Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, una innovación que amplía las posibilidades de obtener premios adicionales cuando coincide con otras cifras del resultado oficial, generando mayores oportunidades para los apostadores.
El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado, y los resultados oficiales se publican después de las 11:00 a. m.
No hay sorteos los domingos ni en días festivos, por lo que es importante tener en cuenta este calendario antes de realizar la apuesta.
Los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en los puntos autorizados de Paga Todo. Para efectuar el cobro, el ganador debe:
Cumplir con estos requisitos permite que el proceso de pago se realice de manera ágil y segura, garantizando transparencia y confianza para quienes resultan ganadores en este reconocido sorteo de chance en Colombia.