Se pronuncia familia de Álvaro Gómez tras decisión de la JEP de mantener competencia en el caso

Los familiares de Álvaro Gómez Hurtado aseguran que en la JEP no hay pruebas suficientes sobre la supuesta responsabilidad de las extintas Farc en el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.

