Gobernación envía vacunas y 1.000 toldillos para evitar brotes de enfermedades en Urabá

Ante el riesgo por la proliferación de enfermedades tropicales y respiratorias en medio de las lluvias en Urabá, a la subregión llegaron media tonelada de vacunas y 1.000 toldillos para prevenir brotes. El gobernador Andrés Julián Rendón se reunió con cinco alcaldes de la zona en consejo extraordinario de gestión del riesgo.

Con la disminución en la intensidad de las lluvias y el retorno a su hogares de buena parte de los damnificados por las inundaciones, buena parte de los esfuerzos de las autoridades ahora se centran en prevenir el brote de enfermedades tropicales, especialmente por asuntos como aguas estancadas.

En charcos, recipientes descubiertos, canales obstruidos o zonas inundadas, vectores se reproducen con rapidez, facilitando la propagación de enfermedades como el dengue, el zika, el chikunguña y la malaria. Además, el agua estancada puede contaminarse con bacterias y parásitos.

Por eso, entre las acciones recientes para la atención de la emergencia, la Gobernación anunció el envío vía aérea de media tonelada de vacunas y 1.000 toldillos, para además prevenir otros asuntos como el virus respiratorio sincitial, la fiebre amarilla y la tuberculosis.



En un reciente consejo extraordinario de gestión del riesgo con alcaldes de Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá y Turbo, el gobernador Andrés Julián Rendón destacó que junto a EPM en cabeza del alcalde Federico Gutiérrez como presidente de la Junta Directiva, buscan soluciones para la llegada de gas natural a localidades que siguen incomunicadas vía terrestre como San Juan de Urabá y Arboletes.

“Se comprometió a buscar salidas para abastecer, como es una obligación de PME, el suministro de gas en los municipios del norte Urabá. Obviamente, hay dificultades porque tanto arboletes como San Juan están incomunicados porque las especificaciones de los camiones en los que se transporta el gas son de una envergadura que difícilmente podían llevarse”, dijo.

El mandatario también reiteró que mientras cerca de 22 profesionales y personal de asistencia en salud se mantiene en la región verificando condiciones de riesgo y acompañando a las familias damnificadas, avanzan las acciones iniciales para la construcción del plan de acción de recuperación.

En esta estrategia se incluyen inversiones en infraestructura, desarrollo económico, servicios públicos, entre otros aspectos, que se han visto afectados por la emergencia climática.