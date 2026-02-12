Colombia amanece con nueva emergencia económica: Mañanas Blu, jueves, 12 de febrero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 12 de febrero de 2026:



El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá , habló sobre el caso de sicariato que se presentó en el norte de la ciudad y que dejó dos personas muertas.

Martha Carvajalino, ministra de Agricultura, se refirió sobre las emergencias por lluvias en Córdoba.

Didier Tavera, director de la Federación Nacional de Departamentos, analizó la emergencia económica por lluvias en Córdoba.

Alejandra Montoya, colombiana detenida con su hija en EE.UU. por ICE, relató lo que vivieron mientras estuvieron en un centro de detención en Texas.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, dio detalles de por qué abandonó evento del presidente Gustavo Petro.

Andrés Cifuentes, director de la Diari de la Contraloría, habló del informe sobre contratación directa en enero.

Hernando Parra, rector de la Universidad del Externado, se refirió de la celebración de los 140 años de la institución.

Escuche el programa completo aquí: