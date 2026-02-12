En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva emergencia económica
Sicariato en Bogotá
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Arriban sistemas de bombeo portátiles a Montería para extraer agua en zonas inundadas

Arriban sistemas de bombeo portátiles a Montería para extraer agua en zonas inundadas

Entretanto, las empresas de energía y acueducto anunciaron la continuidad del servicio a los usuarios damnificados, sin importar su estado de pago.

Publicidad

Publicidad

Publicidad