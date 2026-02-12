Arriban sistemas de bombeo portátiles a Montería para extraer agua en zonas inundadas

En medio de la carrera contrarreloj que se ha iniciado para secar las áreas más inundadas de Montería, la empresa de acueducto y alcantarillado Veolia informó la llegada de dos sistemas de bombeo portátiles que están siendo habilitados para reforzar las labores de extracción del agua en esas zonas críticas.

Uriel García, gerente de Veolia, informó que los equipos hacen parte de un plan de emergencia que fue aprobado por la autoridad ambiental y el cual consiste en bombear el agua represada hacia el río Sinú para aliviar el panorama.

"Esperamos a que eso baje, pero también estamos en ejecución de un plan B por si no baja demasiado y no podemos activar la estación de bombeo Dorado para bajar este nivel y enviar al río. Entendemos la dificultad, pero creemos que de esa manera coordinada y organizada, las cosas se pueden hacer sin que se afecte más a la comunidad", indicó García.

Y es que, según ha informado la empresa, las lagunas de oxidación y la estación de bombeo El Dorado quedaron cubiertas de agua en medio de las inundaciones, con niveles de más de un metro por encima de los terraplenes, lo que mantiene inoperables estas infraestructuras.



Vale destacar que la empresa Veolia anunció que garantizará el suministro de agua a los damnificados, independientemente de si están al día o en mora con el servicio, inclusive, la compañía dio la orden de que no haya cortes o suspensión en las zonas declaradas en emergencia.

A su vez, la empresa Afinia decidió suspender la facturación a 66.000 usuarios que están golpeados por las inundaciones del río Sinú y San Jorge en Córdoba. La empresa asegura que siguen realizando intervenciones en las zonas afectadas, por riesgo a que se dé contacto entre cables de alta tensión con el agua.