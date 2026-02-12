Atlético Nacional vs. Fortaleza EN VIVO HOY: vea gratis y online las emociones de la Liga

Con solo dos partidos disputados en este inicio de la Liga BetPlay, Atlético Nacional tendrá un partido importante en la noche de este 12 de febrero vs. Fortaleza para sumar tres puntos y acoplarse en la zona alta de la tabla de posiciones, o por lo menos en el selecto grupo de los ocho primeros.

Atlético Nacional HOY tendrá que demostrar nuevamente sus capacidades bajo el mando del antioqueño Diego Arias con un equipo de 'gala' en donde se enmarca el regreso de Matheus Uribe y Jorman Campuzano, pero con la ausencia de David Ospina y Cristian 'Chicho' Arango (por decisión técnica).

Futbolistas de Atlético Nacional // Foto: X @nacionaloficial

Atlético Nacional EN VIVO HOY vs. Fortaleza

Gracias al equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, los hinchas verdolagas podrán disfrutar de este apasionante duelo Atlético Nacional Fortaleza por la sexta fecha. Todo esto a través del canal de YouTube en la transmisión oficial aquí:

¿A qué hora juega Nacional HOY vs. Fortaleza por la Liga BetPlay?

El duelo que se disputará en el estadio Atanasio Girardot se encuentra programado para las 8:30 de la noche (hora colombiana) de este 12 de febrero en el estadio Atanasio Girardot, correspondiente a la sexta fecha de la Liga BetPlay 2026, pese que Atlético Nacional, hasta ahora, solo ha disputado dos duelos oficiales en este año.



Posibles alineaciones Atlético Nacional Fortaleza HOY