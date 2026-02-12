Ola invernal en Montería: Procuraduría exige acciones urgentes a autoridades locales

En medio de las graves afectaciones que deja la ola invernal en Montería, la Procuraduría anunció la apertura de una intervención preventiva para vigilar la respuesta institucional y garantizar la adecuada atención a las comunidades damnificadas.

La decisión se conoce mientras distintos sectores ribereños y zonas vulnerables del municipio reportan inundaciones, pérdida de enseres, afectaciones en la malla vial y fallas en algunos servicios públicos, producto del aumento en los niveles de los tres afluentes que rodean la ciudad y que generaron la emergencia.

El Ministerio Público solicitó formalmente a la Alcaldía de Montería, a la Gobernación de Córdoba y a los organismos de gestión del riesgo, un informe detallado sobre las acciones adelantadas para mitigar el impacto de las lluvias. Entre los requerimientos están la activación del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, el censo actualizado de familias damnificadas y la disponibilidad real de ayudas humanitarias.

Además, pidió claridad sobre los planes de contingencia frente a nuevas y eventuales crecientes de los ríos, así como las medidas preventivas adoptadas en instituciones educativas y centros de salud, con el fin de evitar mayores riesgos para la población.



El ente de control hizo un llamado especial a priorizar la atención integral a niños, adultos mayores y personas en condición de discapacidad, garantizando condiciones dignas en albergues temporales, acceso oportuno a agua potable y servicios médicos.

La Procuraduría reiteró que mantendrá vigilancia permanente sobre la ejecución de los recursos destinados a atender la emergencia y recordó a las entidades territoriales su deber constitucional de actuar con celeridad, transparencia y coordinación institucional.

Finalmente, el organismo invitó a la ciudadanía a reportar posibles irregularidades en la entrega de ayudas o fallas en la atención a través de los canales oficiales, como parte del control social frente a la emergencia que atraviesa Montería.