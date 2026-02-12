El detalle perfecto para San Valentín que puede enviar gratis a cualquier lugar de Colombia

Se acerca San Valentín 2026 y, como cada año, muchas personas buscan una forma especial de sorprender a su pareja, amigos o familiares, sin que el presupuesto sea un obstáculo.

Aunque los regalos tradicionales siguen marcando la pauta, este año una alternativa sencilla, emotiva y completamente gratuita se perfila como uno de los gestos más significativos: enviar una carta escrita a mano a cualquier lugar de Colombia.

En una época dominada por la inmediatez de los mensajes digitales, volver al papel y al esfero se convierte en un acto cargado de intención. Una carta no solo se lee, también se guarda, se relee y se atesora con el tiempo.

Por eso, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), junto a 4-72, lanzó una campaña que invita a los colombianos a revivir esta tradición durante la celebración del Día de San Valentín.



Podrá enviar su detalle gratis. Foto: Freepik

La ministra TIC, Carina Murcia Yela, destacó que esta iniciativa busca demostrar que el amor no tiene barreras geográficas ni económicas, pues incluso los mensajes enviados a zonas apartadas del país podrán viajar gratis, fortaleciendo además el valor del servicio postal en Colombia.



¿Cómo enviar una carta gratis este San Valentín?

Entre el 11 y el 14 de febrero, cualquier persona podrá acercarse a los puntos de atención de 4-72 en todo el país para enviar su carta sin pagar el valor del envío. La dinámica es sencilla, pero es importante tener en cuenta algunos requisitos:



Se permitirá una carta por persona.

La misiva debe tener máximo una hoja.

No se aceptarán paquetes, regalos ni alimentos.

Es obligatorio registrar los datos completos del remitente y del destinatario.

Esta estrategia busca facilitar que más colombianos puedan expresar sus sentimientos de manera auténtica, sin importar la distancia.

Más allá del romanticismo propio del 14 de febrero, esta iniciativa resalta el papel fundamental que cumple el sector postal en el país. En Colombia, el correo sigue siendo un canal clave para conectar personas, empresas y comunidades, especialmente en regiones donde otras formas de comunicación no son tan accesibles.

Publicidad

San Valentín no solo será una fecha para celebrar el amor de pareja, sino también una ocasión para reencontrarse con los buzones, las cartas y la emoción de recibir un sobre con palabras escritas a mano. En un mundo donde todo parece efímero, una carta puede convertirse en un recuerdo duradero y profundamente significativo.

Así, escribir y enviar una misiva se perfila como el detalle perfecto para San Valentín en Colombia: un gesto gratuito, auténtico y cargado de emoción para decirle a quien más quiere que sigue estando presente, incluso a la distancia.