Nueva emergencia económica
Sicariato en Bogotá
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Secretaría de Salud de Valle del Cauca desmiente alarma por murciélagos: "No hay una invasión"

Secretaría de Salud de Valle del Cauca desmiente alarma por murciélagos: "No hay una invasión"

En los últimos ocho meses, las autoridades de salud solo han tenido conocimiento de tres eventos puntuales relacionados con estos animales. Lesmes aclaró que no existe una situación de alarma ni los murciélagos están volando masivamente durante el día en ninguna zona urbana o turística.

