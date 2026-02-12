Carnaval de Barranquilla moverá más de $800.000 millones en la economía de la ciudad

Llegaron los días más esperados del año para los barranquilleros, cuando los tambores suenan y los colores en la vestimenta toman vigencia por el inicio de las fiestas del Carnaval.

La temporada festiva de este 2026 promete un movimiento económico por más de $840.000 millones, lo que se asocia con la generación de 193.000 empleos directos e indirectos. Solo para el caso de logística, por ejemplo, se requirió 3800 personas para acompañar la realización de diferentes eventos.

Para el caso de este jueves 12 de febrero, se tienen previstos tres eventos. Para las 6:00 de la tarde se espera la realización de la Noche del río- Baila la Calle, en el par vial de la carrera 50.

A esa misma hora será realizado el Gran desfile del carnaval del sur oriente “La noche dle Bordillo” en la carrera 21 con calle 26.



Posteriormente, a las 7:00 de la noche, iniciara la Ruta de la Tradición donde se vivirá un gran show cultural que exalta la esencia del Sentir Caribe en el que participarán 16 grupo de danzas en la concha acústica de la banda de Baranoa.

Como consecuencia de los eventos que se vienen, la Alcaldía de Barranquilla amplió los permisos para los eventos, para lo que las fiestas podrán realizarse hasta las 4:00 de la mañana, dos horas más de lo habitual.

En estos espacios, los organizadores por la integridad del espacio y las personas, según indica la Alcaldía, para lo que también establecieron que está “prohibido portar armas neumáticas, de fogueo, elementos cortopunzantes, sustancias peligrosas o aerosoles de pimienta”.

