Coronación del Carnaval de Barranquilla 2026: Juan Luis Guerra encabeza el gran show

La cuenta regresiva para el Carnaval de Barranquilla 2026 ya comenzó y uno de sus momentos más emblemáticos promete deslumbrar a todos. La Coronación de los Reyes, acto que marca oficialmente el inicio de la fiesta más importante de la ciudad, reunirá a destacadas figuras de la música y la cultura el próximo viernes 13 de febrero en el Estadio Romelio Martínez.

En esta ocasión, la celebración contará con la presencia estelar de Juan Luis Guerra, ícono indiscutible de la música latina y ganador de múltiples premios internacionales. El artista dominicano encabezará una nómina de lujo que acompañará a los soberanos de esta edición: Michelle Char, Reina del Carnaval, y Adolfo Maury, Rey Momo. La participación de Guerra convierte la velada en un espectáculo de alcance global, a la altura de una festividad declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

El cartel artístico se completa con una variada representación de sonidos contemporáneos y tradicionales. Kapo, una de las figuras más visibles del afrobeats en Colombia, aportará su energía urbana; mientras que Diego Daza, joven promesa del vallenato, llevará al escenario el sabor del acordeón y las raíces del Caribe. También se suma el cartagenero Juan Carlos Coronel, reconocido por su trayectoria y por interpretar “Aquí suena Michelle”, tema oficial del Carnaval 2026, canción que el público espera corear durante la coronación.

Más que un concierto, la noche será un despliegue de danza, color y tradición. Las coreografías, comparsas y expresiones folclóricas se integrarán en un espectáculo diseñado para exaltar la identidad barranquillera. Con el carisma de los Reyes como protagonistas, la ceremonia dará apertura formal a varios días de celebración, música y encuentros culturales que cada año convocan a miles de asistentes.



El Estadio Romelio Martínez, considerado uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad, fue elegido como sede por su ubicación estratégica y su capacidad para ofrecer visibilidad desde todos los sectores. Además, la organización dispuso accesos controlados y una logística pensada para garantizar comodidad y seguridad a los espectadores.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma www.tuboleta.com , en el call center 601 593 63 00 y en puntos físicos autorizados. Además, quienes adquieran sus boletos antes del 31 de enero podrán acceder a descuentos especiales. El público podrá elegir entre diferentes localidades, entre ellas Palcos Alfombra Roja, Palcos Oro, Palcos Plata, Pal Bailador y graderías Occidental, Oriental y Norte.

Con esta gran gala musical y cultural, Barranquilla se prepara para dar inicio a una nueva edición de su fiesta más representativa. El Carnaval 2026 promete una agenda cargada de espectáculos, homenajes a la tradición y artistas de primer nivel. Una vez más, la ciudad demostrará por qué su consigna sigue vigente: quien lo vive, es quien realmente lo disfruta.

