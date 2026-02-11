“Sin sustento técnico”: USO enfrenta a Petro por supuesta alerta en precio del barril

La Unión Sindical Obrera (USO) respondió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien advirtió que si el precio del petróleo baja a 60 dólares por barril, Ecopetrol podría quebrar.

El mandatario colombiano también cuestionó a sectores sindicales que respaldan el fracking y afirmó que impulsar esa técnica sería “arruinar más rápido” a la empresa, además de señalar que algunos dirigentes no entienden la crisis climática ni la relación entre el petróleo y los fenómenos ambientales.

Sobre la situación financiera de Ecopetrol, el presidente de la USO fue enfático en señalar que no es cierto que la empresa esté en riesgo inminente si el crudo cae por debajo de los 60 dólares. Explicó que actualmente el punto de equilibrio de la compañía está en 50 dólares por barril, después de cubrir todos sus costos.

“Ecopetrol tiene una gran virtud, es una empresa integrada, es una empresa que cuenta con producción, con transporte, con refinación, con comercialización, y eso nos garantiza que en el peor de los escenarios, como los hemos tenido en el pasado, con precios muy bajos, nosotros hemos logrado mantener el equilibrio o el punto de equilibrio de nuestra empresa, al servicio del desarrollo de nuestro país.” señaló el presidente de la USO, Martín Fernando Ravelo.



El sindicato sí advirtió que el panorama energético del país es preocupante. Señaló que Colombia pasó de importar el 4 % del gas que consume a importar cerca del 20 % en apenas año y medio, incluso para el consumo esencial de hogares, industria y gas vehicular. El sindicato aclaró que actualmente se está importando crudo liviano para la refinería de Barrancabermeja, ya que en el país se produce principalmente crudo pesado y la planta requiere una mezcla que incluya ese tipo de petróleo.

Ecopetrol Foto: AFP

La USO también explicó que, aunque existe potencial de gas en el mar Caribe, como en el proyecto Sirius, traer la primera producción a la plataforma continental tomará tiempo. Más de 100 consultas previas deben resolverse y, según los cálculos, ese gas no estaría disponible antes de 2030.

Sobre la mesa puso ejemplos claros, en donde otros países han creado alternativas para reducir la creciente importación de gas y crudos livianos, decisiones que han sido basadas en ciencia y tecnología y no en un “dogma ideológico”.

Frente al pronunciamiento, la USO recordó que la fractura hidráulica en yacimientos no convencionales ha transformado la producción de petróleo y gas en varios países.

“Hay experiencias a nivel internacional, Canadá, Estados Unidos, el más reciente, Argentina con Vaca Muerta, países que han sido importadores de petróleo y de gas, que en estos momentos son autosuficientes. Incluso, además de ser autosuficientes, les quedan excedentes para exportación”, añadió el presidente de la USO.

Finalmente, la organización reiteró que apoya una transición energética, pero insistió en que debe ser justa y gradual, teniendo en cuenta que más del 80 % de la matriz energética del país depende hoy de combustibles fósiles. Advirtió que no producir la propia energía puede resultar más costoso y riesgoso, y llamó al Gobierno a escuchar a los trabajadores y expertos del sector antes de tomar decisiones que, en su concepto, pueden comprometer la soberanía y la estabilidad energética del país.

