"Queremos transitar de la vieja economía extractivista que mataba el agua y que mataba la vida, hacia una nueva economía productiva que pueda hacer crecer a toda Colombia", dijo el recién elegido presidente Gustavo Petro en 2022 ante un auditorio eufórico que acababa de recibir la noticia de su triunfo en las urnas.Petro soñaba entonces con un país mucho más agrícola, donde se pudieran lograr incluso excedentes para la exportación porque "en la tierra en donde el ser humano descubrió el maíz, debemos producir de nuevo maíz" y hacer que los campos "vuelvan a producir los alimentos que necesita nuestro pueblo".Cuatro años después, el balance exportador de Colombia muestra una transformación en curso pero incompleta: la principal exportación del país ya no son los barriles de petróleo, ni la comida, sino la llegada de visitantes extranjeros.Sin embargo, los datos de exportaciones Colombia 2025 muestran que hoy estamos exportando 1,1 % menos bienes y servicios que en 2022. Es decir, el pastel de las ventas externas se encogió y el petróleo ya no tiene la tajada más grande porque ni siquiera el impresionante crecimiento del turismo, ni la ampliación de exportaciones no tradicionales lograron compensar la caída de la vieja economía.Mientras algunos expertos opinan que el país perdió oportunidades valiosas por dejar atrás el petróleo, hay quienes creen que la diversificación de la economía arrancó con el pie derecho.Para consultar los datos de las gráficas, ingrese al tablero de exportaciones.El gobierno sí deja una Colombia menos petrolera y menos mineraEntre 2022 y 2025 la producción y exportación de carbón se desplomó, las ventas externas de petróleo cayeron 33,5 %, y la producción de gas natural cayó tanto que el país necesita desesperadamente nuevas importaciones para garantizar el suministro. Las reservas de petróleo están estancadas hoy en el mismo punto del 2023 y las de gas cayeron 16,8 %.Desde el día uno y hasta el final de su mandato, Petro mantuvo la promesa de no entregar nuevos contratos de exploración, elevó los impuestos para la industria y su discurso antiextractivo se tradujo en regulaciones mucho más agresivas para el sector. Según la Asociación Colombiana de Minería (ACM) el gobierno intentó emitir unos 275 decretos y resoluciones, de los cuales se adoptaron unos 151."La asociación ha sido la que ha contenido toda esa ambición regulatoria con decretos, resoluciones, pero también con leyes, reformas tributarias demandadas ante el Consejo de Estado y ante la Corte Constitucional. Si la asociación no hubiera contenido esta ambición regulatoria del gobierno, esto hubiera sido muchísimo peor", dijo Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM.Como consecuencia del menor dinamismo del petróleo, este año el gobierno recibirá menos de la cuarta parte de los ingresos petroleros que tenía en 2022: pasamos de 1,7 % del PIB a 0,4 % en 2026. Mientras tanto, el presupuesto de regalías del país sigue dependiendo fundamentalmente del petróleo y el carbón.Turismo, el nuevo protagonista de las exportacionesEn los últimos años el gobierno adoptó una política comercial más proteccionista frente a los productores locales en sectores como los textiles, el calzado, el acero e incluso la industria automotriz tiene un esquema propio de incentivos a la inversión para producir en el país. Sin embargo, la exportación que realmente sacó la cara para compensar la caída en minas y energía estos cuatro años fue el turismo."Colombia sigue diversificando su economía y consolidando una canasta exportadora más sofisticada. Hoy, cerca de dos de cada tres dólares que el país obtiene de sus ventas al exterior provienen de bienes y servicios no minero-energéticos. La diversificación de la economía colombiana deja de ser un horizonte de política para consolidarse como una tendencia verificable en los resultados del país", dijo el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en un comunicado.El país ya está llegando a los 6 millones de visitantes extranjeros al año; sin embargo, en los últimos meses ese crecimiento ha perdido dinamismo y para el sector es preocupante que más turistas no haya implicado mayor ocupación hotelera."En cuatro años se perdieron 7 u 8 puntos porcentuales de ocupación que impactan de manera fundamental en la sostenibilidad del aparato productivo, principalmente pequeño y mediano de nuestro país en términos de alojamiento, pero que además aporta muchísimo en términos de empleo", explica el presidente de Cotelco, Jorge Andrés Duarte.¿Valió la pena dejar atrás el petróleo y el carbón?Para el Centro de Pensamiento Vida, estos cuatro años le dieron la razón a Petro: era posible destronar al extractivismo y darle protagonismo a otros sectores."Esta diversificación ocurrió mientras redujimos nuestra dependencia a las actividades extractivas que redujeron su participación en las exportaciones, pero en lugar de una crisis de sostenibilidad externa, el déficit de cuenta corriente se corrigió 3,6 puntos del PIB", dijo el director del Centro de Pensamiento Vida, Simón Gómez.Aún así el petróleo y el carbón siguen siendo tan importantes para el país que el gobierno aún usa las estimaciones de precios y producción para proyectar sus propias finanzas y, aunque parece una obviedad recordarlo, no hay presupuesto de regalías sin ellos."Hemos sacrificado oportunidades de oro para garantizar mayores ingresos a la nación, mayores cierres de brecha, en lo que significa esta situación de retornar a la regla fiscal tan importante para la economía colombiana. También hemos desperdiciado una oportunidad valiosísima de mantenernos en un sector que genere empleo y unas dinámicas productivas muy importantes. Hoy el mundo está retornando a demandar carbón ante la ausencia de gas, y no estamos preparados", explicó el decano de la Universidad Externado, Juan Pablo Herrera.El país tampoco se convirtió en una despensa agrícola para el mundo. Según las cifras de Agronet, un portal del gobierno, la producción total de alimentos llegó a 70,9 millones de toneladas en 2024, apenas un 6,9 % más que en 2022.Y en la tierra donde "el ser humano descubrió el maíz", estamos importando cuatro veces más maíz blanco que el año pasado.