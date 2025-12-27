La historia de Hernán Castrillón, docente jubilado de 71 años, derivó en un caso de intolerancia que terminó en una grave agresión ocurrida el 9 de julio de 2022 en Medellín. Durante cerca de 20 años, Castrillón denunció ante distintas autoridades el ruido constante generado por sus vecinos, sin que se produjeran soluciones efectivas.

De acuerdo con su testimonio en Séptimo Día de Caracol Televisión, la noche previa al ataque realizó una llamada a la Policía hacia las 11:00 p. m., sin obtener respuesta. Ante la persistencia de la fiesta, decidió tomar dos fotografías cerca de la medianoche como registro de la situación, hecho que habría generado molestia entre los vecinos.

“Yo había llamado a la Policía, entonces ellos ya me consideraban un enemigo”, afirmó Castrillón. Según explicó, tras la llamada y la toma de fotografías, la familia vecina —que se encontraba en estado de embriaguez— continuó con la celebración durante toda la madrugada.

Los hechos más graves ocurrieron hacia las 7:00 de la mañana del día siguiente, cuando, según la denuncia, Luis Alberto Velázquez ingresó a la vivienda del adulto mayor y lo agredió violentamente. Durante el ataque, varios familiares del presunto agresor habrían participado con insultos y amenazas.



Profesor sufrió ataque tras pedirle a sus vecinos que le bajaran al ruido: lo dejaron ciego Foto: Séptimo Día

“Te vamos a matar”, gritaban en coro, de acuerdo con el relato del hombre. Sobre el estado en el que fue encontrado Hernán Castrillón tras la agresión, un familiar señaló: “Lo vio con los ojos emanando sangre y el rostro completamente ensangrentado por la golpiza que había recibido”.

La agresión se concentró principalmente en el rostro del docente, causándole la pérdida total de la visión. Su hermana, Olga Lucía Castrillón, describió las condiciones en las que fue trasladado a la clínica: “Él llega demasiado aporreado, ciego por completo, con los ojos súper hinchados”.

Las consecuencias del ataque han sido profundas. Antes de lo ocurrido, Hernán Castrillón era el cuidador principal de su madre, de 91 años. Actualmente, debido a su discapacidad visual y a un cuadro depresivo, depende completamente del apoyo familiar.

Castrillón también relató que, tras la agresión, los presuntos responsables continuaron celebrando en el sector. “Hicieron una fiesta como a una cuadra; yo escuchaba cómo celebraban la golpiza. Estaban totalmente convencidos de que nadie los había visto ni escuchado y de que eventualmente yo perdía la vida”, afirmó.

Mientras Luis Alberto Velázquez permanece bajo medida de aseguramiento de detención domiciliaria, la familia Castrillón considera que la respuesta judicial ha sido insuficiente frente al daño causado. Olga Lucía Castrillón expresó el impacto de lo ocurrido: “Es muy duro ver que una persona, de un momento a otro, quede sumida en la oscuridad”.