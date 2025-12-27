En vivo
Profesor sufrió ataque tras pedirle a sus vecinos que le bajaran al ruido: lo dejaron ciego

Profesor sufrió ataque tras pedirle a sus vecinos que le bajaran al ruido: lo dejaron ciego

El docente dijo que, tras la agresión, los presuntos responsables continuaron celebrando. “Hicieron una fiesta como a una cuadra; yo escuchaba cómo celebraban la golpiza. Estaban totalmente convencidos de que nadie los había visto ni escuchado y que eventualmente yo perdía la vida”.

Foto: Séptimo Día
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de dic, 2025

