Joven de 23 años salió a buscar trabajo y apareció sin vida: revelan video clave en la investigación

Hay consternación en el estado de Minas Gerais, Brasil, por el asesinato de Vanessa Lara de Oliveira Silva, estudiante de psicología de 23 años que había sido reportada como desaparecida el pasado lunes.

El cuerpo de la joven fue encontrado en zona boscosa en el municipio de Juatuba, en el área metropolitana de Belo Horizonte, tras un operativo de búsqueda que incluyó el uso de drones. De acuerdo con la Policía Militar, el cadáver presentaba signos evidentes de violencia, por lo que el caso es investigado como homicidio.

La desaparición se produjo el lunes en la tarde, luego de que Vanessa saliera de una entrevista en la agencia Sine. Registros de cámaras de seguridad la captaron caminando hacia una parada de autobús para regresar a su vivienda en Pará de Minas, trayecto que realizaba con frecuencia en transporte público. Al no llegar a su destino y perderse todo contacto con ella, familiares y amigos activaron una búsqueda por la ruta habitual, recorriendo establecimientos y zonas residenciales hasta que, horas después, se confirmó el hallazgo.

En el avance de la investigación, las autoridades señalaron como principal sospechoso a Ítalo Jeferson da Silva, de 43 años, quien permanece prófugo. Según información preliminar entregada por la Policía, el hombre habría contactado a familiares para admitir su responsabilidad en el crimen antes de huir hacia Belo Horizonte.



Incluso, habría manifestado su intención de vivir en condición de calle para evadir a las autoridades. La Policía Civil de Minas Gerais adelanta las diligencias correspondientes y ordenó la necropsia para establecer con precisión las causas de la muerte.

El caso ha generado indignación y profundo dolor en la comunidad académica de la Facultad de Pará de Minas, donde Vanessa cursaba séptimo semestre. La institución anunció la suspensión temporal de las clases de psicología y expresó su solidaridad con la familia. Compañeros y docentes la recordaron como una joven aplicada y comprometida con su formación profesional.