Blu Radio  / Mundo  / Joven de 23 años salió a buscar trabajo y apareció sin vida: revelan video clave en la investigación

Joven de 23 años salió a buscar trabajo y apareció sin vida: revelan video clave en la investigación

Las autoridades avanzan en la investigación del crimen de la estudiante de psicología, Vanessa, mientras analizan videos de cámaras de seguridad que serían clave para reconstruir sus últimos movimientos.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de feb, 2026

