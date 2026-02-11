Dian interceptó en aeropuerto El Dorado más de 50 partes de fusiles que provenían de Estados Unidos

En medio del control y la fiscalización realizados por la Dian, 52 partes de fusil que pretendían ser ingresadas ilegalmente a Colombia por el Aeropuerto Internacional El Dorado, procedentes de Estados Unidos, fueron interceptadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

La entidad logró frenar el ingreso de este cargamento ilegal de componentes para armas de fuego, reforzando las acciones de vigilancia en uno de los principales puntos de entrada al país.

En el primer caso, durante la revisión de paquetes provenientes del exterior, funcionarios detectaron un envío procedente de Pompano Beach, Florida, que había sido declarado como equipo de gimnasio. Sin embargo, al inspeccionarlo detalladamente, encontraron en su interior 26 correderas para fusil, que son piezas esenciales para el funcionamiento de armas largas, y que estaban ocultas dentro del paquete con el fin de evadir los controles aduaneros.

En un segundo procedimiento, las autoridades inspeccionaron el equipaje de un pasajero estadounidense proveniente de Orlando, Florida. Durante la verificación hallaron otras 26 partes para fusil escondidas entre sus pertenencias, sin la documentación ni los permisos requeridos para su ingreso legal al territorio nacional.



En total, la Dian incautó 52 piezas que fueron puestas a disposición de la Policía Judicial, entidad que adelantará las investigaciones correspondientes para establecer responsabilidades y determinar si estos elementos estaban destinados a redes de tráfico ilegal de armas. Las autoridades reiteraron que continuarán fortaleciendo los controles para prevenir el contrabando y garantizar la seguridad en el país.