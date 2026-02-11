MOE advierte riesgo electoral en Cali y otros siete municipios del Valle del Cauca

A menos de un mes de las elecciones legislativas, la coordinación del Valle del Cauca de la Misión de Observación Electoral, MOE, advierte que en varios municipios del Valle del Cauca esta jornada estaría en riesgo por la presencia de grupos armados, especialmente las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco'.

La MOE ha identificado tres sectores del departamento, que en los últimos años han vivido afectaciones, y hechos terroristas que hoy representan una amenaza para los electores.

"La zona norte de Buenaventura, en el río San Juan, esa cuenca sigue subiendo por el cañón de Garrapatas hasta la zona alta de Riofrío, El Dovio, Bolívar. En esta zona hay conflicto entre el ELN y el Clan del Golfo. La zona rural alta de Jamundí, en el corregimiento de Villacolombia y La Liberia, por ejemplo, donde el EMC ha hecho presencia, se han recibido reportes de que no es posible hacer campaña para algunos candidatos, y que no pueden ir las autoridades", explicó Alejandro Sánchez, coordinador del Valle del Cauca de la MOE

El tercer sector que corre riesgo electoral en el departamento es la zona alta de la Cordillera Central, especialmente los municipios de Florida y Pradera. En este último hay especial preocupación, teniendo en cuenta que el año pasado fue asesinado el secretario de Gobierno municipal, hecho que sigue siendo investigado por las autoridades.



Por otra parte, la MOE también advierte que Cali también correría riesgos electorales, por cuenta de los atentados del 2025, donde fueron atacadas las estaciones de Policía de Meléndez y Los Mangos, además del atentado contra la base aérea Marco Fidel Suárez.

"Cali es muy importante, porque está en medio de un conflicto que antes no existía en esta zona del país. El centro del conflicto ahora está en el suroccidente y debemos ser muy conscientes de que por eso hemos sido víctimas de estos atentados. Debemos estar muy atentos, porque en nuestra vecindad hay un actor armado que quiere controlar un territorio montañoso", aseguró Sánchez.

La solicitud que la MOE está haciendo es reforzar la seguridad en estos sectores identificados en el departamento, especialmente, en la zona rural, para garantizar el derecho a la democracia de los electores.

