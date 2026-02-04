En vivo
Política  / Un total de 170 municipios tienen riesgo de fraude y violencia en elecciones: MOE

Un total de 170 municipios tienen riesgo de fraude y violencia en elecciones: MOE

Según la MOE, hay seis zonas prioritarias: Centro de Arauca, Norte de Antioquia y Sur de Bolívar, Andén Pacífico Colombiano, Norte del Cauca, Sur Oriente colombiano, Medio y Bajo Putumayo.

