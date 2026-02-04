Mientras la IA deja sin empleo a miles en EE. UU., Silicon Valley contrata talento en Latinoamérica

Mientras miles de trabajadores del sector tecnológico pierden su empleo en Estados Unidos, las grandes empresas de Silicon Valley como Google, Apple, Meta, Netflix y Tesla están recurriendo cada vez más a América Latina para cubrir vacantes clave.

Lo anterior debido a una paradoja del mercado laboral actual, pues según expertos, sobran profesionales, pero falta talento especializado en áreas estratégicas como desarrollo de software, inteligencia artificial y análisis de datos.

Solo en 2025, más de 122.000 empleos tecnológicos fueron eliminados en Estados Unidos, según el portal independiente Layoffs.fyi. El sitio también indica que hay un común denominador en los despidos, pues en la mayoría de los comunicados empresariales aparece la inteligencia artificial.

Con el avance de esta tecnología, se ha ganado campo en la automatización y la reorganización interna; esto ha llevado a recortes, pero no han eliminado la necesidad de perfiles altamente calificados.



América Latina, una región estratégica para las tecnológicas

Ante este panorama, empresas estadounidenses han intensificado la contratación de talento en países como México, Colombia, Brasil y Argentina, indica un estudio de DW. De igual forma, también se menciona que uno de los principales atractivos es el uso horario, pues los desarrolladores latinoamericanos trabajan apenas una o tres horas detrás de California, lo que permite reuniones en tiempo real y una coordinación fluida sin afectar la jornada laboral.



Trabajo remoto. Foto: UNIR.

A esto se suma el crecimiento del trabajo remoto. En 2023, se estimaba que más de 2,2 millones de profesionales en México, Brasil y Argentina trabajaban de forma remota para empresas estadounidenses. Las recientes restricciones migratorias en Estados Unidos también han acelerado esta tendencia, ya que contratar talento extranjero sin necesidad de traslado se ha convertido en una solución eficiente para las compañías.



Ventajas para empresas y trabajadores

Para las empresas, contratar en América Latina implica reducir costos operativos sin sacrificar calidad, además de tener acceso a una base de profesionales capacitados. Para los trabajadores, el modelo remoto también ofrece beneficios como:

Trabajar desde casa.

Ahorrar en transporte.

Acceder a salarios competitivos en dólares, sin salir de su país.

Aunque Silicon Valley sigue siendo el epicentro de la innovación y la tecnología, su fuerza laboral ya no está limitada a California o a personal estadounidense. Hoy, el desarrollo de software, la programación y la inteligencia artificial están apuntando a mano de obra en América Latina

