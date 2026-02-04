En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Clan del Golfo
Informe HRW
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Mientras la IA deja sin empleo a miles en EE. UU., Silicon Valley contrata talento en Latinoamérica

Mientras la IA deja sin empleo a miles en EE. UU., Silicon Valley contrata talento en Latinoamérica

Las grandes empresas de Silicon Valley como Google, Apple, Meta, Netflix y Tesla están recurriendo cada vez más a América Latina para cubrir vacantes clave.

Publicidad

Publicidad

Publicidad