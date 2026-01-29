En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente aéreo Catatumbo
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / Ciencia  / Google da un nuevo paso en la genética con su nueva IA que estudia el genoma humano: así funciona

Google da un nuevo paso en la genética con su nueva IA que estudia el genoma humano: así funciona

Esta inteligencia artificial promete cruzar una "gran frontera en la investigación", uniéndose con otros laboratorios de IA desarrollados por Google que estudian variantes asociadas a enfermedades en las células.

Publicidad

Publicidad

Publicidad