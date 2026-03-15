Chance Dorado Noche: resultado del último sorteo hoy domingo 15 de marzo de 2026

El resultado del chance Dorado Noche se encuentra entre las búsquedas más frecuentes de quienes siguen los sorteos de juegos de azar en Colombia. Cada vez que se realiza este sorteo, miles de apostadores esperan conocer el número ganador para comprobar si su jugada coincide con la combinación oficial.



Resultado del Dorado Noche hoy 15 de marzo de 2026

El número ganador del chance Dorado Noche de este domingo 15 de marzo de 2026 es: (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Cómo paga el Dorado Noche según la modalidad

Uno de los aspectos que más interés genera entre los jugadores del chance Dorado Noche es su plan de pagos, ya que el monto del premio depende de la modalidad seleccionada al momento de realizar la apuesta y de qué tan exacta sea la coincidencia con el número ganador.

El esquema de premios funciona de la siguiente manera:



Cuatro cifras directo (orden exacto): paga 4.500 veces el valor apostado.

Cuatro cifras combinado (cualquier orden): entrega 208 veces la apuesta realizada.

Tres últimas cifras directo: otorga 400 veces el monto jugado.

Tres últimas cifras combinado: paga 83 veces el valor apostado.

Dos últimas cifras en orden (pata): equivale a 50 veces lo invertido.

Última cifra (uña): paga cinco veces la apuesta.

Gracias a este sistema, cada jugador puede elegir la modalidad que mejor se adapte a su estrategia. Algunos apostadores prefieren arriesgarse con las cuatro cifras para aspirar a premios más altos, mientras que otros optan por coincidencias parciales que ofrecen mayores probabilidades de acierto.



Días y horario del sorteo

El chance Dorado Noche no se realiza todos los días. Este sorteo tiene lugar únicamente en fechas específicas de la semana:



Sábados

Domingos

Lunes festivos

El resultado oficial se publica después de las 10:00 de la noche, una vez finaliza la transmisión del sorteo. A partir de ese momento, los apostadores pueden consultar el número ganador y verificar si su apuesta resultó premiada.

Conocer estos horarios es clave para quienes participan con frecuencia, ya que les permite revisar el resultado tan pronto como se hace público.



Apostar en línea de manera legal en Colombia

Actualmente, quienes desean participar en el Dorado Noche no solo pueden hacerlo en puntos físicos de venta. También existe la posibilidad de apostar en línea a través de plataformas autorizadas.

En Colombia, los juegos de suerte y azar están regulados por Coljuegos, entidad encargada de supervisar estas actividades y garantizar que se desarrollen dentro del marco legal.



El proceso para apostar por internet suele incluir los siguientes pasos:



Registrarse en una plataforma autorizada. Verificar la identidad del usuario. Recargar saldo en la cuenta mediante los métodos de pago disponibles. Seleccionar el sorteo Dorado Noche, elegir el número y definir la modalidad de apuesta.

Utilizar operadores oficiales ofrece mayor seguridad a los jugadores, ya que garantiza transacciones confiables y respaldo en caso de resultar ganador.



Requisitos para cobrar un premio

De acuerdo con información de Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 pesos pueden reclamarse en puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos establecidos.

Para cobrar un premio del chance Dorado Noche, el jugador debe cumplir con las siguientes condiciones:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original de la apuesta, diligenciado en la parte posterior.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, documento necesario para completar el trámite.

Últimos resultados de Dorado Noche

Estos han sido algunos de los resultados recientes del chance Dorado Noche:

