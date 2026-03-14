Chance Dorado Noche: resultado del último sorteo hoy sábado 14 de marzo de 2026

El resultado del chance Dorado Noche se encuentra entre las consultas más frecuentes de los aficionados a los juegos de azar en Colombia. Cada vez que se realiza este sorteo, miles de personas esperan conocer el número ganador para comprobar si su apuesta coincidió con la combinación oficial.



Resultado del Dorado Noche hoy 14 de marzo de 2026

El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado 14 de marzo de 2026 es: (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Cómo paga el Dorado Noche según la modalidad

Uno de los aspectos que más interés despierta entre los jugadores del chance Dorado Noche es su plan de pagos. El premio que puede recibir un participante depende de la modalidad elegida al momento de apostar y del nivel de coincidencia con el número sorteado.

El sistema de pagos se distribuye de la siguiente manera:



Cuatro cifras directo (orden exacto): paga 4.500 veces el valor apostado.

Cuatro cifras combinado (cualquier orden): entrega 208 veces la apuesta realizada.

Tres últimas cifras directo: otorga 400 veces el monto jugado.

Tres últimas cifras combinado: paga 83 veces el valor apostado.

Dos últimas cifras en orden (pata): equivale a 50 veces lo invertido.

Última cifra (uña): paga cinco veces la apuesta.

Este esquema permite que cada jugador elija la modalidad que considere más conveniente. Mientras algunos prefieren apostar por las cuatro cifras para aspirar a premios más altos, otros optan por coincidencias parciales que ofrecen mayores probabilidades de acierto.



Días y horario del sorteo

El chance Dorado Noche no se juega diariamente. Este sorteo se realiza únicamente en fechas específicas de la semana:



Sábados

Domingos

Lunes festivos

El resultado oficial del sorteo se publica después de las 10:00 de la noche, una vez finaliza la transmisión del juego. Desde ese momento, los apostadores pueden consultar el número ganador y verificar si su jugada resultó premiada.

Conocer estos horarios resulta clave para quienes participan con frecuencia, ya que permite revisar el resultado justo cuando se hace público.



Apostar en línea de manera legal en Colombia

Actualmente, los jugadores que desean participar en el Dorado Noche no solo cuentan con los puntos físicos de venta. También existe la posibilidad de realizar apuestas a través de internet mediante plataformas autorizadas.

En Colombia, los juegos de suerte y azar están regulados por Coljuegos, entidad encargada de supervisar estas actividades y garantizar que se desarrollen dentro del marco legal.



Para apostar en línea de forma segura, el proceso generalmente incluye los siguientes pasos:



Registrarse en una plataforma autorizada. Verificar la identidad del usuario. Recargar saldo en la cuenta mediante los métodos de pago disponibles. Seleccionar el sorteo Dorado Noche, elegir el número y definir la modalidad de apuesta.

Utilizar operadores oficiales ofrece mayor confianza a los usuarios, ya que garantiza transacciones seguras y respaldo en caso de resultar ganador.



Requisitos para cobrar un premio

Según información de Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 pesos pueden reclamarse en puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos establecidos.

Para cobrar un premio del chance Dorado Noche, el jugador debe cumplir con las siguientes condiciones:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original de la apuesta, debidamente diligenciado en la parte posterior.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, documento necesario para completar el trámite.

Cumplir con estos requisitos permite validar la identidad del ganador y garantizar el proceso de entrega del premio.

Últimos resultados de Dorado Noche

Estos han sido algunos de los resultados recientes del chance Dorado Noche:

