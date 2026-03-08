Chance Dorado Noche: resultado del último sorteo hoy domingo 8 de marzo de 2026

El resultado del chance Dorado Noche es uno de los datos más buscados por los seguidores de los juegos de azar en Colombia. Este sorteo despierta gran expectativa entre los jugadores, especialmente durante los días en los que se realiza, cuando miles de personas esperan conocer el número ganador para verificar si su apuesta resultó premiada.



Resultado del Dorado Noche hoy 8 de marzo de 2026

El número ganador del chance Dorado Noche de este domingo 8 de marzo de 2026 es: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Cómo paga el Dorado Noche según la modalidad

Uno de los elementos que más interés genera entre los participantes del chance Dorado Noche es su sistema de premios. El monto que puede recibir un jugador depende directamente de la modalidad de apuesta que haya elegido y del nivel de coincidencia con el número sorteado.

El plan de pagos del Dorado Noche se organiza de la siguiente manera:



Cuatro cifras directo (orden exacto): paga 4.500 veces el valor apostado.

Cuatro cifras combinado (cualquier orden): paga 208 veces la apuesta realizada.

Tres últimas cifras directo: entrega 400 veces el monto jugado.

Tres últimas cifras combinado: paga 83 veces el valor apostado.

Dos últimas cifras en orden (pata): otorga 50 veces lo invertido.

Última cifra (uña): paga cinco veces la apuesta.

Este esquema permite que cada jugador seleccione la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia de juego. Algunos prefieren apostar por las cuatro cifras para aspirar a premios más altos, mientras que otros optan por coincidencias parciales que ofrecen mayores probabilidades de acierto.



Días y horario del sorteo

El chance Dorado Noche no se realiza todos los días de la semana. El sorteo tiene lugar únicamente en tres momentos específicos:



Sábados

Domingos

Lunes festivos

El resultado oficial del Dorado Noche se publica después de las 10:00 de la noche, una vez finalizado el sorteo. A partir de ese momento, los jugadores pueden revisar el número ganador y comprobar si su jugada coincide con el resultado.

Conocer este horario es clave para quienes participan con frecuencia, ya que permite saber exactamente cuándo consultar el resultado del día.



Apostar en línea de manera legal en Colombia

En la actualidad, quienes desean participar en el Chance Dorado Noche no solo cuentan con los puntos físicos de venta. También existe la posibilidad de realizar apuestas por internet a través de plataformas autorizadas.

En Colombia, los juegos de suerte y azar están regulados por Coljuegos, entidad responsable de supervisar y garantizar que las apuestas se desarrollen dentro de un marco legal.



Para apostar en línea de forma segura, el proceso suele incluir varios pasos básicos:



Registrarse en una plataforma autorizada. Verificar la identidad del usuario. Recargar saldo en la cuenta mediante métodos habilitados. Elegir el sorteo Dorado Noche, seleccionar el número y definir la modalidad de apuesta.

Utilizar operadores oficiales ofrece mayor tranquilidad a los usuarios, ya que garantiza que las transacciones se realicen de forma segura y que exista respaldo en caso de resultar ganador.



Requisitos para cobrar un premio

De acuerdo con información de Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 pesos pueden cobrarse en los puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos establecidos.

Para reclamar un premio del chance Dorado Noche, el jugador debe cumplir con las siguientes condiciones:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original de la apuesta, debidamente diligenciado en la parte posterior.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, documento requerido para realizar el trámite.

Últimos resultados de Dorado Noche