Chance Dorado Noche: resultado del último sorteo hoy sábado 7 de marzo de 2026

El resultado del chance Dorado Noche es uno de los más consultados por los aficionados a los juegos de azar en Colombia. Este sorteo concentra gran parte de la atención durante sábados, domingos y lunes festivos, días en los que se realiza y en los que miles de jugadores esperan conocer el número ganador.
El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado 7 de marzo de 2026 es: (en minutos)
Uno de los aspectos que más llama la atención de los jugadores del chance Dorado Noche es su plan de premios. El pago se calcula de acuerdo con el tipo de apuesta realizada y si el número coincide total o parcialmente con el resultado del sorteo. El esquema de pagos funciona de la siguiente manera:
Gracias a esta estructura, los jugadores pueden elegir la modalidad que prefieran según el riesgo que desean asumir y el premio que buscan obtener.
El Dorado Noche no se juega todos los días, sino únicamente en fechas específicas de la semana:
El resultado oficial del Dorado Noche puede consultarse después de las 10:00 de la noche, una vez se ha realizado el sorteo. Este horario permite a los jugadores saber con claridad cuándo revisar si su número resultó ganador.
Además de los puntos de venta físicos, los jugadores también tienen la opción de participar en el chance Dorado Noche en línea mediante plataformas autorizadas. En Colombia, estas actividades están reguladas por Coljuegos, la entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar.
Para realizar una apuesta por internet de forma legal, el proceso generalmente incluye los siguientes pasos:
Utilizar plataformas oficiales brinda mayor seguridad en las transacciones y respaldo en caso de resultar ganador.
Según información de Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 pesos pueden reclamarse directamente en los puntos autorizados, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.
Para cobrar un premio del chance Dorado Noche, el ganador debe:
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Dorado Noche
|1 Marzo 2026
|6452 - 5
|Dorado Noche
|28 Febrero 2026
|8757 - 2
|Dorado Noche
|22 Febrero 2026
|7651 - 0
|Dorado Noche
|21 Febrero 2026
|5768 - 4
|Dorado Noche
|15 Febrero 2026
|0845 - 3