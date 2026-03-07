Chance Dorado Noche: resultado del último sorteo hoy sábado 7 de marzo de 2026

El resultado del chance Dorado Noche es uno de los más consultados por los aficionados a los juegos de azar en Colombia. Este sorteo concentra gran parte de la atención durante sábados, domingos y lunes festivos, días en los que se realiza y en los que miles de jugadores esperan conocer el número ganador.



Resultado del Dorado Noche hoy 7 de marzo de 2026

El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado 7 de marzo de 2026 es: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Cómo paga el Dorado Noche según la modalidad

Uno de los aspectos que más llama la atención de los jugadores del chance Dorado Noche es su plan de premios. El pago se calcula de acuerdo con el tipo de apuesta realizada y si el número coincide total o parcialmente con el resultado del sorteo. El esquema de pagos funciona de la siguiente manera:



Cuatro cifras directo (orden exacto): paga 4.500 veces el valor apostado.

Cuatro cifras combinado (cualquier orden): paga 208 veces la apuesta.

Tres últimas cifras directo: paga 400 veces lo jugado.

Tres últimas cifras combinado: paga 83 veces el valor apostado.

Dos últimas cifras en orden (pata): paga 50 veces lo invertido.

Última cifra (uña): paga cinco veces la apuesta.

Gracias a esta estructura, los jugadores pueden elegir la modalidad que prefieran según el riesgo que desean asumir y el premio que buscan obtener.



Días y horario del sorteo

El Dorado Noche no se juega todos los días, sino únicamente en fechas específicas de la semana:



Sábados

Domingos

Lunes festivos

El resultado oficial del Dorado Noche puede consultarse después de las 10:00 de la noche, una vez se ha realizado el sorteo. Este horario permite a los jugadores saber con claridad cuándo revisar si su número resultó ganador.



Apostar en línea de manera legal en Colombia

Además de los puntos de venta físicos, los jugadores también tienen la opción de participar en el chance Dorado Noche en línea mediante plataformas autorizadas. En Colombia, estas actividades están reguladas por Coljuegos, la entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar.

Para realizar una apuesta por internet de forma legal, el proceso generalmente incluye los siguientes pasos:



Registrarse en un operador autorizado. Validar la identidad del usuario. Recargar saldo en la cuenta. Seleccionar el sorteo, elegir el número y definir la modalidad de juego.

Utilizar plataformas oficiales brinda mayor seguridad en las transacciones y respaldo en caso de resultar ganador.



Requisitos para cobrar un premio

Según información de Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 pesos pueden reclamarse directamente en los puntos autorizados, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Para cobrar un premio del chance Dorado Noche, el ganador debe:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, debidamente diligenciado en la parte posterior.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, que es el único documento válido para realizar el trámite.

Últimos resultados de Dorado Noche