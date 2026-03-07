Debut aplazado: James Rodríguez fuera de la convocatoria de Minnesota, esta es la razón

El esperado debut de James Rodríguez en la MLS tendrá que esperar ya que el colombiano quedó fuera de la convocatoria del Minnesota United para el duelo de este sábado ante el Nashville SC. El marcador final quedó 3 - 1, siendo el Nashville el campeón.

El técnico de Minnesota, Cameron Knowles, avanzó el viernes que su nueva estrella sufre una contusión y su presencia en el césped de Nashville (Tennessee) estaba en seria duda.

Knowles no especificó la causa de la lesión ni la parte del cuerpo donde se produjo.

El exmediapunta del Real Madrid, que fichó sorpresivamente por Minnesota un mes atrás, sí vio desde el banco la victoria de la semana pasada ante el FC Cincinnati (1-0) en la segunda fecha de la MLS.



El capitán colombiano, que ha firmado con Minnesota sólo hasta el inicio del Mundial en junio, tendrá una nueva oportunidad de debutar el 15 de marzo en la cancha del Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller.

Anteriormente, el entrenador del Minnesota había indicado que la presencia de "James Rodríguez es cuestionable, no terminó la sesión (de entrenamiento) ayer. Está (siendo evaluado) día a día, sufre una contusión".Esto ocurrió en una rueda de prensa previa al cotejo por la tercera jornada de la liga norteamericana.

El capitán de la selección de Colombia todavía no ha tenido minutos desde que se unió al United a principios de febrero, en el principal fichaje de la temporada 2026 de la MLS.

Rodríguez, de 34 años, entró en la convocatoria de Minnesota el pasado fin de semana, pero permaneció en el banco durante todo el triunfo ante el FC Cincinnati por 1-0.

