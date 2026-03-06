En vivo
Luis Díaz abrió el marcador con el Bayern Múnich HOY; también hizo asistencia

Luis Díaz abrió el marcador con el Bayern Múnich HOY; también hizo asistencia

El guajiro sigue demostrando a Vincent Kompany porqué debe seguir siendo titular en el conjunto bávaro, sin importar el nivel del rival.

