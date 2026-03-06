Luis Díaz abrió el marcador con el Bayern Múnich HOY; también hizo asistencia

Este viernes, 6 de marzo, Luis Díaz volvió a reportarse con gol en Alemania. Esta vez, por la fecha 25 de la Bundesliga, el guajiro abrió el marcador en el partido contra el Borussia Mönchengladbach.

Leon Goretzka envió el balón en 'cucharita' al colombiano, quien definió de primera con su pie derecho y así infló la red para poner a celebrar a los miles de hinchas del Bayern, que sueñan con el título de liga.

¡¡UNA LOCURA TODO!! ¡¡ASISTENCIA MÁGICA DE GORETZKA QUE LA PINCHÓ Y VOLEA INFERNAL DE LUCHO DÍAZ PARA EL 1-0 DEL BAYERN MUNICH ANTE EL BORUSSIA MONCHENGLADBACH!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) March 6, 2026

Así, el exjugador del Junior llega a 19 goles con el conjunto bávaro en lo que va de la actual temporada y sigue dando argumentos en la cancha para seguir siendo figura en el esquema de Vincent Kompany.

⚽️⚽️⚽️ LUIS DIAZ WITH A GOLAZO TO OPEN THE SCORING VS. BORUSSIA M'GLADBACH!!!!!!!!!! TOP FINISH!!!!!!!!!!



1:0 BAYERN MUNCHEN 🇩🇪



pic.twitter.com/3FnEEvffQQ — GoalAlert HQ ⚽️ 🥅 (@GoalAlertHQ) March 6, 2026

Pero el colombiano también se luce en territorio europeo al asistir a sus compañeros. Antes de terminar el primer tiempo, el número 14 asistió a su compañero austriaco Konrad Laimer para el 2-0 parcial. En un contragolpe, Lucho ingresó al área rival, pero no decidió rematar o driblar a la defensa rival, sino realizar un pase al costado derecho y así el lateral definir con derecha ante la salida del arquero.



EN LA VISIÓN DE LUCHO ESTUVO LA CLAVE. Luis Díaz se tomó un segundo más dentro del área, metió una asistencia TOP y Laimer definió para el 2-0 del Bayern Munich ante Borussia Monchengladbach.



— SportsCenter (@SC_ESPN) March 6, 2026

