Más de 32.000 incendios en Suramérica podrían afectar la calidad del aire en Bogotá

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Según la Secretaría de Ambiente, la calidad del aire en Bogotá podría verse afectada en los próximos días por incendios forestales registrados en distintas regiones del norte de Suramérica y en varias zonas de Colombia. Las dinámicas de viento podrían transportar hacia la ciudad humo y material particulado proveniente de estos incendios.
Durante los primeros cinco días de marzo de 2026 se han identificado más de 32.000 incendios en países como Venezuela y Brasil, así como en la Orinoquía y la Amazonía colombiana. Ante este panorama, la Secretaria de Ambiente de Bogotá, Adriana Soto, explicó que “la entidad mantiene un monitoreo permanente de la calidad del aire a través de su red de estaciones”.
En el caso del sector de Mochuelo, en la localidad de Ciudad Bolívar, la Secretaría de Ambiente aclaró que el 92 % del territorio está bajo competencia de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), mientras que la entidad distrital supervisa el 8 % restante, correspondiente principalmente al área urbana.
Las mediciones realizadas en ese sector durante los últimos meses muestran niveles de contaminación entre bajos y moderados, sin registros recientes de rangos altos o peligrosos de mala calidad del aire. En esa zona no hay actividad minera y operan cinco industrias con permisos de emisiones vigentes, además de un sitio de disposición y una planta de aprovechamiento de residuos de construcción y demolición, que son objeto de visitas técnicas periódicas.
Adicionalmente, la secretaría señaló que en la actual administración se han realizado 209 operativos de control a vehículos en Mochuelo y otras zonas de Ciudad Bolívar para verificar el cumplimiento de las normas de emisiones contaminantes. Como resultado se han inmovilizado 1.226 vehículos y se han impuesto 3.395 comparendos.
Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada sobre el estado de la calidad del aire a través del Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (IBOCA). También sugieren mantener al día el esquema de vacunación, usar tapabocas si se presentan síntomas respiratorios, lavarse las manos con frecuencia y reducir la actividad física al aire libre en niños pequeños, adultos mayores, gestantes y personas con enfermedades respiratorias o crónicas.