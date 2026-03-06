En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Bloqueo en Chía
Ley Seca
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Más de 32.000 incendios en Suramérica podrían afectar la calidad del aire en Bogotá

Más de 32.000 incendios en Suramérica podrían afectar la calidad del aire en Bogotá

Las autoridades recomiendan mantener al día el esquema de vacunación, usar tapabocas si hay síntomas respiratorios y reducir la actividad física al aire libre.

Publicidad

Publicidad

Publicidad