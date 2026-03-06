Astro Luna, resultado del último sorteo hoy viernes 6 de marzo de 2026

El Super Astro Luna continúa consolidándose como uno de los juegos de chance más consultados en Colombia. Su formato particular, que combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, lo diferencia de otros sorteos tradicionales y mantiene la expectativa diaria de miles de jugadores que revisan los resultados oficiales para saber si su jugada fue ganadora.



Resultado oficial Super Astro Luna – 6 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el 6 de marzo de 2026, el resultado oficial del Super Astro Luna fue: 3535 - Geminis.

Detalles del resultado



Número ganador: 3535.

Dos últimas cifras: 35.

Tres últimas cifras: 535.

Signo zodiacal: Geminis.

Estos son los únicos datos válidos para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha. Siempre se recomienda confirmar la información a través de los canales oficiales autorizados.



¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna tiene una mecánica sencilla que permite participar de manera rápida. Para jugar, el apostador debe seleccionar:



Un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999).

(entre 0000 y 9999). Un signo del zodiaco entre los doce disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Para ganar el premio mayor, el jugador debe acertar el número en el orden exacto (de izquierda a derecha) y que también coincida el signo zodiacal elegido, dependiendo de la modalidad seleccionada.



Opción “Todos los Signos”

El juego también ofrece la alternativa “Todos los Signos”, que permite apostar el mismo número con los doce signos del zodiaco. Esta modalidad debe solicitarse al momento de realizar la jugada.

Cada tiquete puede incluir hasta cuatro jugadas, lo que permite probar diferentes combinaciones en un mismo comprobante.



Horarios del sorteo Super Astro Luna

El sorteo se realiza todos los días, en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados oficiales quedan disponibles a través de los canales autorizados.



¿Cuánto cuesta apostar al Super Astro Luna?

El valor de la apuesta se adapta a distintos presupuestos, lo que permite participar con montos bajos o apuestas más altas.



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos

$500 pesos Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos

Cada jugador puede definir el monto de su jugada según su estrategia.



¿Dónde jugar Super Astro Luna en línea?

El Super Astro Luna puede jugarse en puntos físicos autorizados en todo el país o a través de plataformas digitales avaladas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en Colombia.

Para apostar en línea, el usuario debe:



Registrarse en un operador legal autorizado. Verificar su identidad (requisito obligatorio). Recargar saldo mediante los métodos de pago disponibles. Elegir el número, el signo zodiacal y confirmar la jugada.

Esta modalidad facilita el acceso al juego y permite consultar los resultados en tiempo real dentro del marco legal colombiano.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Luna?

El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, aunque siempre se deben presentar documentos básicos.

Documentos obligatorios



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el monto (UVT)



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.

se debe diligenciar el en el punto de venta. Igual o superior a 182 UVT: es necesario presentar certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Últimos resultados del Super Astro Luna

Estos fueron algunos de los resultados oficiales recientes del sorteo:



5 de marzo de 2026: 3194 - Escorpión.

3194 - Escorpión. 4 de marzo de 2026: 5717 – Géminis

5717 – Géminis 2 de marzo de 2026: 6402 – Piscis

6402 – Piscis 1 de marzo de 2026: 0697 – Piscis

Gracias a su combinación de números y astrología, el Super Astro Luna continúa destacándose como una de las opciones más llamativas dentro de los juegos de chance en Colombia, manteniendo el interés de quienes cada noche prueban suerte con este formato diferente.