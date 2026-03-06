Astro Luna, resultado del último sorteo hoy viernes 6 de marzo de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Super Astro Luna continúa consolidándose como uno de los juegos de chance más consultados en Colombia. Su formato particular, que combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, lo diferencia de otros sorteos tradicionales y mantiene la expectativa diaria de miles de jugadores que revisan los resultados oficiales para saber si su jugada fue ganadora.
En el sorteo realizado el 6 de marzo de 2026, el resultado oficial del Super Astro Luna fue: 3535 - Geminis.
Detalles del resultado
Estos son los únicos datos válidos para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha. Siempre se recomienda confirmar la información a través de los canales oficiales autorizados.
El Super Astro Luna tiene una mecánica sencilla que permite participar de manera rápida. Para jugar, el apostador debe seleccionar:
Para ganar el premio mayor, el jugador debe acertar el número en el orden exacto (de izquierda a derecha) y que también coincida el signo zodiacal elegido, dependiendo de la modalidad seleccionada.
El juego también ofrece la alternativa “Todos los Signos”, que permite apostar el mismo número con los doce signos del zodiaco. Esta modalidad debe solicitarse al momento de realizar la jugada.
Cada tiquete puede incluir hasta cuatro jugadas, lo que permite probar diferentes combinaciones en un mismo comprobante.
El sorteo se realiza todos los días, en los siguientes horarios:
Una vez finaliza el sorteo, los resultados oficiales quedan disponibles a través de los canales autorizados.
El valor de la apuesta se adapta a distintos presupuestos, lo que permite participar con montos bajos o apuestas más altas.
Cada jugador puede definir el monto de su jugada según su estrategia.
El Super Astro Luna puede jugarse en puntos físicos autorizados en todo el país o a través de plataformas digitales avaladas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en Colombia.
Para apostar en línea, el usuario debe:
Esta modalidad facilita el acceso al juego y permite consultar los resultados en tiempo real dentro del marco legal colombiano.
El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, aunque siempre se deben presentar documentos básicos.
Documentos obligatorios
Requisitos según el monto (UVT)
Estos fueron algunos de los resultados oficiales recientes del sorteo:
Gracias a su combinación de números y astrología, el Super Astro Luna continúa destacándose como una de las opciones más llamativas dentro de los juegos de chance en Colombia, manteniendo el interés de quienes cada noche prueban suerte con este formato diferente.