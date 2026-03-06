Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 6 de marzo de 2026

El chance Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados en la región Caribe colombiana. En departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este popular juego de suerte y azar forma parte de la rutina diaria de miles de personas que cada noche revisan el resultado oficial con la ilusión de obtener un premio.

Gracias a su mecánica sencilla y a la posibilidad de participar todos los días del año, el Sinuano Noche se mantiene entre las opciones favoritas de los apostadores en la Costa Caribe.



Resultado oficial del Sinuano Noche – 6 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el viernes 6 de marzo de 2026, el resultado oficial del chance Sinuano Noche fue: 3171 - 7.

Detalle del resultado



Número ganador: 3171.

Dos últimas cifras: 71.

Tres últimas cifras: 171.

Quinta: 7.

Estos son los únicos números válidos para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se juega todos los días del año, sin excepción. El sorteo se realiza en horario nocturno y los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza la transmisión oficial.

Este horario fijo permite que los jugadores sepan exactamente cuándo revisar si su número fue el ganador de la jornada.



Modalidades de juego del Sinuano Noche

Uno de los principales atractivos de este chance es la variedad de modalidades de apuesta disponibles. Los valores para jugar suelen oscilar entre $500 y $25.000, lo que facilita la participación de diferentes tipos de jugadores.



Las principales modalidades son:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

acertar las tres últimas cifras sin importar el orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Esta estructura permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su presupuesto y estrategia de juego.



Cómo jugar Sinuano Noche en línea en Colombia

Actualmente, el chance Sinuano Noche también puede jugarse a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en Colombia.

Apostar mediante operadores oficiales garantiza seguridad, respaldo legal y transparencia en cada transacción.

El proceso para jugar en línea generalmente incluye los siguientes pasos:



Crear una cuenta en un operador autorizado. Validar la identidad del usuario. Recargar saldo mediante PSE, transferencias o billeteras digitales. Seleccionar el sorteo, elegir el número y la modalidad de juego. Confirmar la apuesta y guardar el comprobante digital.

Esta alternativa permite participar desde cualquier lugar del país y consultar los resultados de forma rápida y segura.

Requisitos para reclamar un premio del Sinuano Noche

El proceso para cobrar un premio depende del monto ganado, aunque existen algunos requisitos básicos que todos los jugadores deben cumplir.

Documentos requeridos



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el monto ganado (UVT)



Menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT .

se debe diligenciar el . Iguales o superiores a 182 UVT: se debe presentar certificación bancaria vigente, con fecha no mayor a 30 días.

Cumplir con estos requisitos es fundamental para garantizar el pago oportuno del premio.



Últimos resultados del Sinuano Noche

Estos han sido algunos de los resultados recientes del sorteo:



5 de marzo de 2026: 4823 - 6.

4823 - 6. 4 de marzo de 2026: 8948 – 3

8948 – 3 3 de marzo de 2026: 6512 – 2

El Sinuano Noche se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en la Costa Caribe colombiana gracias a su frecuencia diaria, sus múltiples modalidades de apuesta y la facilidad para participar tanto en puntos físicos como en plataformas digitales.

Cada noche, miles de jugadores revisan el resultado oficial con la esperanza de que su número sea el próximo ganador.