Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy viernes 6 de marzo de 2026

La Lotería de Santander realizó el sorteo número 5060 el viernes 6 de marzo de 2026 a las 11:00 p. m., con transmisión oficial a través del Canal TRO desde la ciudad de Bucaramanga.



Premio Mayor de la Lotería de Santander

El gran ganador de la noche fue el número XXXX de la serie XXX, que se quedó con el premio mayor y se convirtió en el protagonista principal del sorteo 5059.



Premios secos de la Lotería de Santander

El plan de premios del sorteo 5060 incluyó una amplia distribución de premios secos en diferentes categorías, lo que permitió que múltiples billetes resultaran favorecidos.

Se recomienda a los jugadores verificar los resultados únicamente a través de los canales oficiales y conservar el billete en perfecto estado, ya que este documento es indispensable para reclamar cualquier premio.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Santander?

Para cobrar un premio es obligatorio presentar el billete original, sin enmendaduras y en buen estado.



Premios superiores a $3 millones

Deben reclamarse directamente en las oficinas principales de la Lotería de Santander en Bucaramanga, donde se realiza el proceso de validación del billete y el pago correspondiente.



Premios menores a $3 millones

Pueden cobrarse en agencias distribuidoras autorizadas o con el lotero donde se adquirió el billete.