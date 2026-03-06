Bloqueo de comerciantes genera caos en movilidad de Chía, Cundinamarca: piden que llegue el alcalde

A esta hora de registra un bloqueo en Chía, Cundinamarca por parte de un grupo de comerciantes de establecimientos nocturnos del municipio, que preliminarmente, denuncian “una persecución” por parte de la alcaldía de Leonardo Donoso, mandatarario local.

Esta manifestación se da en la variante de Chía hacia Cajica, por su puesto la conexión hacia Bogotá y la conocida Av Pradilla.

Este bloqueo arranca desde la glorieta del Centro Comercial Sabana Norte y se sxiente hasta el semaforo de la variante hacia el municipio de Cota, Cundinamarca. Entre tanto, en la pancartas que tienen en el lugar escibren: “Exigimos respeto y dignidad de los comerciantes. Trabajar no es delito, nuestros derechos se respetan”.

Manifestación en Chía. Foto: Tránsito

Entre tanto, desde la alcaldía de Chía y la Secretaría de Movilidad del Municipio le confirman a este medio que ya están adelantando algunos dialogos con los comerciantes que bloquean las vías para permitir el paso vehicular que está colapsado en este momento.



Por ahora, se desconoce cuando se levantarán estos bloqueos sobre estas dos importantes vías del departamento de Cundinamarca.