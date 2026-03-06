En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Bloqueo de comerciantes genera caos en movilidad de Chía, Cundinamarca: piden que llegue el alcalde

Bloqueo de comerciantes genera caos en movilidad de Chía, Cundinamarca: piden que llegue el alcalde

Desde las 4:50am se presenta es bloqueo que afecta la movilidad hacia Bogotá y municipios cercanos como Cajicá.

