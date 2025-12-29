Se destraba obra clave que podría solucionar problemas de movilidad entre Chía y Bogotá

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aprobó la modificación de la licencia del proyecto “Construcción Troncal de los Andes” con lo que se puede ajustar el trazado del proyecto en Chía y así no intervenir de manera directa sobre el predio Las Veguitas y su cuerpo de agua, uno de los principales temas de conflicto ambiental y ciudadano.

Es decir, que tras más de ocho años de parálisis, ahora es posible avanzar en el proyecto vial de 3,4 km de doble calzada que busca conectar a Chía con la Autopista Norte y aliviar el colapso de movilidad que afecta a la región.

La modificación autorizada comprende un tramo de aproximadamente 1,34 kilómetros, entre los puntos de referencia K0+710 y K2+055, e incluye la reubicación de dos puentes sobre el río Bogotá y la construcción de un box culvert sobre el canal Proleche.

Construcción Troncal de los Andes entre Chía y Bogotá // Foto: X @JorgeEmilioRey

Según la ANLA, estos cambios responden a exigencias impuestas previamente por la misma autoridad y a decisiones judiciales que obligaron a replantear el diseño original del proyecto licenciado en 2018. Desde el punto de vista ambiental, la autoridad concluyó que el nuevo trazado reduce los impactos sobre ecosistemas sensibles, particularmente sobre cuerpos de agua y zonas asociadas al sistema hídrico del río Bogotá.



El diseño de los puentes, sin pilas dentro del cauce, y el uso de soluciones constructivas como rellenos aligerados, buscan minimizar riesgos de inundación, asentamientos del terreno y afectaciones a obras de control hidráulico existentes.

En esa medida, la ANLA reiteró que sí bien la obra es importante para descongestionar la Autopista Norte y mejorar la conexión entre Chía y Bogotá, esta debe desarrollarse bajo estrictas condiciones ambientales y priorizando la protección del territorio.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, celebró la decisión asegurando es vital para la movilidad de la Sabana Centro y que a su vez la Troncal de los Andes permitirá la construcción de una variante que conecte la vía concesionada Devisab con la autopista Norte.

“De nuestra parte, estamos en la etapa final de estructuración de estudios y diseños de la doble calzada, que iría desde el costado sur de la variante de Cota hasta integrar con esta troncal de Los Andes. Esta interconexión a doble calzada tendría 8 km de longitud. A esta doble calzada entre Cota y Chía, a la altura de la variante de Cota, se proyecta la extensión de la Av. Suba - Cota, cuyos diseños en el tramo cundinamarqués ya existen a nivel de detalle”, agregó el mandatario.