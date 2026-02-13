Un canino antinarcóticos de la Policía encontró importante cargamento de marihuana en Antioquia

Rufo, un canino antinarcóticos de la Policía Metropolitana de Antioquia, detectó un cargamento de marihuana que estaba almacenada al interior de una bodega en el municipio de Itagüí, Antioquia.

El olfato entrenado de un perro policía es entre 10.000 y 100.000 veces más agudo que el de un ser humano, lo que les permite tener una precisión excepcional, casi a prueba de errores, al detectar sustancias, explosivos o personas, incluso a kilómetros de distancia. Su efectividad en detección de drogas oscila entre el 70% y el 91%.

Pero seguramente esto era lo que desconocían los dueños de este cargamento de marihuana que fue hallado por Rufo en medio de las labores de control de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en una bodega de una empresa de mensajería terrestre de Itagüí, al sur del área metropolitana.

El operativo fue articulado también con soldados del Batallón de Policía Militar N.º 4 de la Cuarta Brigada, quienes en medio de los cientos de paquetes con encomiendas hallaron, al interior de una caja, un cargamento de aproximadamente 10 kilogramos de marihuana, contenidos en 14 paquetes envueltos en papel chicle color negro.



De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, estas sustancias psicoactivas tendrían un valor cercano a los 20 millones de pesos en el mercado ilegal. Con este operativo se logró evitar su distribución en los barrio de la capital antioqueña