'Carlos Pesebre' renunció a la mesa de diálogo en la cárcel La Paz de Itagüí: cuestiona garantías

En una carta a Otty Patiño, Freyner Ramírez denunció que “la mesa quedó supeditada al curso de la contienda electoral”, hay falta de garantías, inseguridad jurídica y procesos penales activos.

