Excarcelan a aliados de María Corina Machado en Venezuela a días de votarse ley de amnistía

Dirigentes políticos cercanos a la Nobel de la Paz y líder opositora venezolana María Corina Machado fueron excarcelados el domingo en Venezuela, un mes después de que el gobierno interino comenzara a liberar presos políticos tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.

Juan Pablo Guanipa, de 61 años, y Perkins Rocha, de 63, fueron liberados antes de que el Parlamento venezolano vote el martes una ley de amnistía general propuesta por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

Machado, que abandonó Venezuela en diciembre en secreto para recibir el Nobel y desde entonces se desconoce su paradero, celebró las excarcelaciones.

"Mi querido Juan Pablo, contando los minutos para abrazarte! Tú eres un héroe y la historia lo reconocerá SIEMPRE. Libertad para TODOS los presos políticos!!", escribió en X.



Ya haciendo planes para vernos en Venezuela y recorrerla toda juntos!! @JuanPGuanipa pic.twitter.com/aZKjYH83q3 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) February 8, 2026

El 8 de enero el gobierno interino de Venezuela anunció un proceso para otorgar un "número importante" de excarcelaciones de presos políticos en medio de la presión ejercida por el gobierno estadounidense de Donald Trump. Familiares y oenegés han denunciado desde entonces que las liberaciones se han producido a cuentagotas.

Aún quedan colaboradores de Machado presos, entre ellos Freddy Superlano, detenido en medio de la cuestionada reelección de Maduro para un tercer mandato consecutivo desde 2013.

Publicidad

El exembajador Edmundo González Urrutia, quien reivindica su triunfo en los comicios de 2024, exigió este domingo "la libertad plena e inmediata de todas las personas presas por razones políticas".

"Estas excarcelaciones no equivalen a libertad plena. Mientras las causas sigan abiertas y persistan medidas restrictivas, amenazas o vigilancia, la persecución continúa. La justicia no se satisface con salidas parciales ni condicionadas", publicó en X González Urrutia, exiliado en España.

La ONG Foro Penal, especializada en la defensa de presos políticos, informó que este domingo ha verificado 30 nuevas excarcelaciones. Según sus datos, cerca de 400 detenidos por razones políticas han sido liberados desde el 8 de enero.

Excarcelan a aliados de opositora Machado días antes de amnistía en Venezuela

Publicidad

"Hoy estamos en libertad"

Guanipa, quien fue vicepresidente del Parlamento, había sido detenido el 23 de mayo de 2025 vinculado a una supuesta conspiración contra la elección de gobernadores y diputados al Parlamento.

Su liberación fue anunciada por su hijo Ramón Guanipa y poco después el propio dirigente excarcelado publicó un video en su cuenta en X, en el que muestra lo que parece ser su boleta de salida de prisión. "Aquí estamos saliendo en libertad después de año y medio", afirmó.

"Diez meses escondidos, casi nueve meses aquí detenido" en Caracas. "Hoy estamos en libertad. Mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante", añadió.

Guanipa estuvo en la clandestinidad por meses. Su última aparición pública fue el 9 de enero de 2025 para acompañar a Machado a una concentración contra la nueva investidura de Maduro tras las elecciones del 28 de julio de 2024, que la oposición denunció como un fraude.

La excarcelación de varios presos políticos ocurrida hoy no requirió una ley para producirse. Me alegra que estén fuera de esos calabozos donde nunca debieron haber pasado. La libertad personal no es una concesión ni una medida excepcional, es un derecho fundamental.



Estas… — Edmundo González (@EdmundoGU) February 8, 2026

Se le imputaron los delitos de terrorismo, lavado de dinero e incitación a la violencia y el odio.

En 2017, Guanipa fue electo gobernador del petrolero estado Zulia, pero se negó a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente instaurada por Maduro por considerarla ilegítima. Fue destituido y se convocaron nuevas elecciones en el estado, cuna de la industria petrolera venezolana.



Excarcelado con restricciones

Perkins Rocha, asesor legal de Machado y delegado de la mayor coalición opositora del país, también se sumó al grupo de presos políticos liberados el domingo, confirmaron su familia y la ONG Foro Penal.

Medios locales divulgaron fotografías de una patrulla policial apostada frente al edificio donde vive Rocha en Caracas.

Publicidad

Rocha fue excarcelado con medidas cautelares "muy estrictas", indicó la esposa del abogado y profesor universitario, María Constanza Cipriani, en su cuenta en X @MaCostanzaCR, sin precisar las restricciones impuestas.

"Ahora abogamos por la Libertad plena", agregó junto a una fotografía de ambos. Rocha llevaba un año y medio recluido. Había sido arrestado el 27 de agosto de 2024 en medio de una ola de detenciones ejecutadas tras la cuestionada reelección de Maduro el 28 de julio de 2024.

La oposición, encabezada por Machado, denunció fraude luego que el ente electoral venezolano proclamara la victoria de Maduro sin mostrar los resultados detallados como establece la ley, al argumentar un jaqueo en sus sistemas.

Publicidad

Posterior a la reelección estallaron protestas que dejaron 28 muertos y más de 2.400 detenidos que Maduro calificó como "terroristas".