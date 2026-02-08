En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Excarcelan a aliados de María Corina Machado en Venezuela a días de votarse ley de amnistía

Excarcelan a aliados de María Corina Machado en Venezuela a días de votarse ley de amnistía

Aún quedan colaboradores de Machado presos, entre ellos Freddy Superlano, detenido en medio de la cuestionada reelección de Maduro para un tercer mandato consecutivo desde 2013.

Foto: X @MariaCorinaYA / AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 8 de feb, 2026

