Niña de 4 años con autismo sufrió presunta agresión por su profesora en jardín: mujer fue despedida

Un caso de presunto maltrato infantil ha generado indignación en Inglewood, California, luego de que se conociera un video en el que una docente agrede físicamente a una niña de cinco años con diagnóstico de autismo. El hecho ocurrió en el Centro de Desarrollo Destiny y quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, imágenes que ya están en poder de las autoridades y de la familia de la menor.

Según el material audiovisual, la agresión se produjo durante la hora de la siesta, cuando la cuidadora, aparentemente molesta por el comportamiento de la menor, se quitó uno de sus zapatos y lo lanzó desde el otro extremo del salón, impactando a la niña en la cabeza. La menor, identificada como Beautiful, rompió en llanto tras el golpe, mientras la escena era observada por otros trabajadores del aula.

Las grabaciones también evidencian una presunta omisión por parte del personal presente. Dos empleados que presenciaron lo ocurrido no intervinieron para auxiliar a la menor y continuaron con sus actividades. De acuerdo con la denuncia, inicialmente el centro educativo habría presentado en sus reportes que la niña lloraba tras haberse caído de su colchoneta, versión que fue desmentida posteriormente por los videos de vigilancia.

A Black child reported to her mother she was hit with a shoe at Destiny Development Center in Inglewood, California. The employee has been terminated but other staff lied in reports saying the child was crying because she fell off her cot. pic.twitter.com/3CzlRQ4N8C — Los Angeles Journalist 📸 (@slausongirlnews) February 4, 2026

El caso salió a la luz luego de que la menor relatara lo sucedido a su madre, Michelae Jones, quien al notar inconsistencias en las explicaciones entregadas por el personal exigió revisar las grabaciones de seguridad. Tras confirmar los hechos, la directora del centro, Danielle Williams, informó el despido inmediato de los tres empleados involucrados y aseguró que estas conductas no corresponden a los principios de la institución.



Aunque la docente señalada manifestó que su intención era únicamente “asustar” a la niña, la familia anunció que solicitará que el caso sea llevado ante la justicia penal por presunto abuso infantil.