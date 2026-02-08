En vivo
Niña de 4 años con autismo sufrió presunta agresión por su profesora en jardín: mujer fue despedida

Niña de 4 años con autismo sufrió presunta agresión por su profesora en jardín: mujer fue despedida

Dos empleados que presenciaron lo ocurrido no intervinieron para auxiliar a la menor y continuaron con sus actividades.

Niña de 4 años con autismo sufrió agresión por su profesora en el jardín: la mujer fue despedida
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de feb, 2026

