Egan Bernal se coronó bicampeón nacional de ruta en Zipaquirá tras vibrante definición en la montaña

Egan Bernal se coronó bicampeón nacional de ruta en Zipaquirá tras vibrante definición en la montaña

El podio lo completó el joven Juan Felipe Rodríguez (EF Education-Aevolo), de 22 años, que derrotó en los metros finales a Santiago Buitrago (Team Bahrain Victorious).

