Egan Bernal se coronó bicampeón nacional de ruta en Zipaquirá tras vibrante definición en la montaña

El ciclista Egan Bernal (Ineos Grenadiers) se impuso en la subida final de los campeonatos nacionales de ruta de Colombia a Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) y se coronó bicampeón de esta competencia en su natal Zipaquirá, un municipio cercano a Bogotá.

El corredor de 29 años culminó en 5 horas, 26 minutos y 6 segundos el recorrido de 209,9 kilómetros en un circuito con salida y llegada en Zipaquirá, localidad ubicada en el departamento de Cundinamarca.

El podio lo completó el joven Juan Felipe Rodríguez (EF Education-Aevolo), de 22 años, que derrotó en los metros finales a Santiago Buitrago (Team Bahrain Victorious).

La noticia sorpresiva de la jornada, entre tanto, la protagonizó Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA-hansgrohe), uno de los favoritos al título, quien se retiró de la competencia al principio por causas que aún se desconocen.



EGAN BERNAL, Campeón nacional de ruta en Zipaquirá, su tierra natal. Sencillamente……..espectacular. pic.twitter.com/In3VOPIKP9 — henry contreras vale (@henryzipa) February 8, 2026

El momento más emocionante de la carrera se vivió en plena subida apenas a unos kilómetros de la meta, donde Sosa atacó y logró sacarle una buena diferencia a Bernal.

Sin embargo, el campeón del Tour de Francia de 2019 neutralizó la acción de su excompañero de equipo en la bajada, por lo que el título se definió en la subida al mirador de Salinas.

Allí, con las últimas energías que le quedaban, Bernal atacó en el último suspiro y, con los brazos en alto, celebró que este año volverá a llevar los colores de la bandera colombiana en las competencias que dispute.

El corredor del Ineos Grenadiers suma este título a un palmarés que incluye los títulos del Tour de Francia, la París-Niza, la Vuelta a Suiza y el Giro del Piamonte en 2019; la Ruta de Occitania de 2020, y el Giro de Italia de 2021.