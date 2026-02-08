Chance Dorado Noche: resultado del último sorteo hoy domingo 8 de febrero de 2026

El chance Dorado Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más consultados en Colombia, especialmente entre quienes revisan de manera habitual los resultados del chance. Su amplia cobertura nacional, gracias a los puntos de venta autorizados en la mayoría de ciudades y municipios, permite que miles de jugadores participen de forma regular y sigan de cerca cada sorteo.



Resultado del Dorado Noche hoy 8 de febrero de 2026

El número ganador del chance Dorado Noche de este domingo 8 de febrero de 2026 es: (en minutos).



Número ganador: XXXX

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Este juego se caracteriza por ofrecer un esquema de premios flexible, que depende tanto del tipo de jugada como del número de cifras acertadas. De esta manera, los apostadores pueden acceder a pagos que van desde aciertos sencillos hasta combinaciones completas con premios más elevados. Por cada peso apostado, el Dorado Noche brinda distintas posibilidades de ganancia, lo que lo hace atractivo tanto para quienes prefieren apuestas moderadas como para quienes buscan mayores retornos.

En su plan de premios, acertar cuatro cifras en modalidad directa paga 4.500 veces lo apostado, mientras que cuatro cifras en modalidad combinada entrega 208 veces el valor jugado. Para quienes aciertan las tres últimas cifras directas, el premio es de 400 veces, y en modalidad combinada, 83 veces. En el caso de dos últimas cifras directas o pata, el pago es de 50 veces, y acertar la última cifra directa o uña otorga cinco veces lo apostado. Esta estructura permite elegir la modalidad que mejor se ajuste al presupuesto y a las expectativas de ganancia.

Desde 2025, el Dorado Noche incorporó la quinta balota o número adicional, una opción que permite incrementar el valor del premio cuando se acierta junto con las demás cifras del sorteo. Esta alternativa es adicional y no modifica la mecánica tradicional del juego, pero suma un incentivo extra para los jugadores.



Qué días y a qué hora juega Dorado Noche

El sorteo del Dorado Noche se realiza exclusivamente los sábados, domingos y lunes festivos. Los resultados oficiales del chance Dorado Noche pueden consultarse después de las 10:00 de la noche, una vez finaliza el sorteo. Este horario fijo facilita que los jugadores estén atentos a la publicación de los números ganadores.



Cómo jugar un chance en línea en Colombia

En Colombia es posible jugar chance en línea a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, la entidad reguladora de los juegos de azar. El proceso consiste en registrarse en un operador legal, validar la identidad, recargar saldo y seleccionar el sorteo, el número y la modalidad de apuesta. Esta opción permite jugar de forma segura, consultar resultados en tiempo real y evitar desplazamientos a puntos físicos.



¿Qué necesita para reclamar el premio del chance?

Según informó la empresa Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a 100.000 pesos se pagan directamente en sus puntos autorizados, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Para reclamar un premio del Dorado Noche es obligatorio ser mayor de edad, presentar el tiquete original correctamente diligenciado con todos los datos en la parte posterior y entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para este trámite. Cumplir con estas condiciones garantiza un proceso de pago ágil y seguro.



Sorteo en vivo Dorado Noche

Últimos resultados del chance Dorado Noche