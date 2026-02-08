Triple homicidio en zona rural de Marquetalia, Caldas: esto se sabe

Un triple homicidio se registró en la tarde de este domingo en una vivienda ubicada en la vereda Cúcuta, zona rural del municipio de Marquetalia, en el oriente de Caldas, sector limítrofe con el departamento del Tolima.

De acuerdo con la información preliminar, hombres armados asesinaron a tres personas al interior del inmueble. En horas de la noche, técnicos en criminalística realizaron la inspección judicial de los cuerpos.

Foto: Pexels.

Aunque el crimen ocurrió en la tarde, las autoridades tuvieron conocimiento del hecho varias horas después debido a la lejanía del sector, ubicado a cerca de hora y media del casco urbano.

Según los primeros reportes, un familiar de las víctimas fue quien dio aviso a la Policía, lo que permitió el desplazamiento de las autoridades hasta el lugar.



Las autoridades adelantan labores para establecer la identidad de las víctimas y determinar los móviles de este triple homicidio. El caso es materia de investigación por parte de los organismos judiciales.