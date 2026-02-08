En vivo
Ocaña
Jairo Castellanos
James Rodríguez
Pacto Histórico

Trump arremete contra Bad Bunny y la NFL tras su show de medio tiempo en el Super Bowl LX

Trump arremete contra Bad Bunny y la NFL tras su show de medio tiempo en el Super Bowl LX

El presidente había manifestado inicialmente su deseo de asistir en persona al partido que enfrenta hoy a los New England Patriots y a los Seattle Seahawks en el Levi's Stadium de Santa Clara (California), pero acabó dando marcha atrás.

