Trump arremete contra Bad Bunny y la NFL tras su show de medio tiempo en el Super Bowl LX

La cuenta oficial de la Casa Blanca en la red social X publicó un mensaje con el lema 'Make America Great Again' (Hacer a Estados Unidos grande de nuevo) al empezar el concierto de Bad Bunny durante el descanso del Super Bowl LX.

La publicación se limitó a ese mensaje, que ha acompañado al presidente estadounidense, Donald Trump, desde su campaña para las elecciones presidenciales que ganó en 2016.

Trump se ha mostrado públicamente contrario a la designación del artista puertorriqueño como protagonista del entretiempo de la Super Bowl y lo ha calificado como "una horrible elección".

Tras minutos de terminar su presentación, Trump escribió en sus rdes sociales: "El show de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la HISTORIA. No tiene ningún sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia. Nadie entiende ni una palabra de lo que este tipo está diciendo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que están viendo el espectáculo en todo Estados Unidos y en todo el mundo".



"Este “show” es simplemente una “bofetada en la cara” para nuestro país, que está estableciendo nuevos estándares y récords todos los días. No hay nada inspirador en este desastre de show de medio tiempo", añadió Trump.

El presidente había manifestado inicialmente su deseo de asistir en persona al partido que enfrenta hoy a los New England Patriots y a los Seattle Seahawks en el Levi's Stadium de Santa Clara (California), pero acabó dando marcha atrás.

Otros miembros de la Administración Trump, como el secretario de Guerra Pete Hegseth, afirmaron en redes sociales que estaban viendo el concierto alternativo al de Bad Bunny impulsado por la organización conservadora Turning Point, como crítica por la elección del puertorriqueño.